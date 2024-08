Michael Schanze recuerda su Uchi

Después de la muerte repentina de su pareja Uschi Köhl, Michael Schanze dice que "aún no ha superado" la pérdida. El presentador de culto habla por primera vez sobre la dolorosa pérdida y su vida después de la tragedia.

La muerte de su pareja, apenas unos días después de cumplir 70 años, ha afectado profundamente a Michael Schanze. "Es un golpe duro, aún no soy yo mismo", le dijo el presentador de culto a la revista "Bunte". Con Uschi Köhl, que falleció el 29 de julio a causa de una hemorragia cerebral, todo era perfecto.

Schanze y Köhl habían sido una pareja inseparable durante unos diez años, pero se conocían desde hace mucho más tiempo. Antes de ser pareja, Köhl había sido la responsable de vestir a Schanze para sus apariciones en televisión durante tres décadas.

Que ella tuviera que dejarlo es algo que aún no puede comprender. "Soy yo quien tiene todas las enfermedades, no Uschi", dice Schanze, quien ha vivido con una prótesis de rodilla desde un accidente de esquí en 2003 y sobrevivió a una embolia pulmonar bilateral en 2019. "Uschi siempre estaba a mi lado. Era la punta de lanza para una vida normal que anhelaba. Uschi era mi apoyo, mi refugio".

Una muerte repentina

En la entrevista, el antiguo presentador de "1, 2 o 3" habla sobre la trágica muerte de Köhl: "Uschi falleció a causa de una hemorragia cerebral, no hay cura para eso. La encontré sin vida en nuestro invernadero. El paramédico me dijo que Uschi no tenía ninguna posibilidad. Incluso si hubiera estado a su lado, dijo el doctor. No hubo señales de advertencia antes, su muerte fue como un rayo en un día claro".

En los días siguientes, su familia se encargó de él, sus tres hijos y su hermano Christian siempre estuvieron a su lado. "Es emocionante ver cómo mi familia funciona en este momento difícil", dice Schanze. "Mi casa está llena. No estoy solo. Eso se siente tan bien".

La semana pasada tuvo la oportunidad de despedirse por última vez de su pareja fallecida. "Pude tocarla una última vez", recuerda. "Todos los maravillosos recuerdos pasaron ante mis ojos". Un poco de consuelo proviene del hecho de que celebró el 70 cumpleaños de Köhl con muchos amigos en abril. "Su alegría de vivir remain

