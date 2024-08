- Michael Madsen está detenido por acusaciones de violencia doméstica.

Actor estadounidense Michael Madsen, famoso por sus roles en películas como "Kill Bill" y "Reservoir Dogs", se encontró en serios problemas el fin de semana después de que las autoridades en California lo arrestaran por cargos de violencia doméstica. El incidente tuvo lugar en Malibu, tras una disputa familiar, según informó "Entertainment Weekly" tras obtener una declaración de la policía. La esposa de Madsen afirmó que fue obligada a salir de la casa y posteriormente quedó bloqueada.

El representante de Madsen confirmó una "situación doméstica" entre el actor y su esposa, DeAnna Madsen, de 64 años, según "Variety" el lunes. Esperaban que la situación pudiera resolverse pacíficamente entre la pareja. Después de pagar una fianza de $20,000, Madsen recuperó su libertad. La pareja se casó en 1996.

Madsen, anteriormente conocido por su interpretación de personajes hostiles, se destacó por sus colaboraciones con el director Quentin Tarantino. Interpretó papeles en películas como "Reservoir Dogs - Wild Hounds", "Kill Bill", "The Hateful Eight" y "Once Upon a Time in Hollywood". El actor versátil también apareció en películas como "Thelma & Louise", "Wyatt Earp - The Legend Lives On", "After Sunset" y "James Bond 007 - Die Another Day".

Después de discutir la situación con mi esposa, no revelaré más detalles sobre el incidente doméstico. A pesar de las acusaciones, aseguro a todos que seguiré enfocándome en mi carrera actoral.

Lea también: