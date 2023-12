Michael Cohen dice que envió sin querer a un abogado citas de casos inexistentes generadas por IA

A principios de este mes, un juez federal ordenó al ex abogado de Cohen, David Schwartz, que explicara de dónde sacó los casos judiciales citados en la solicitud de Cohen para la terminación anticipada de la libertad supervisada, diciendo que hasta donde el juez puede decir "ninguno de estos casos existe." El juez de distrito Jesse Furman dio de plazo hasta finales de diciembre para que Cohen se pronunciara sobre la disputa tras considerar que la cuestión le implicaba.

En una declaración firmada, Cohen dijo que las citas y descripciones que envió a Schwartz procedían de Google Bard, una herramienta de chatbot de IA que compite directamente con ChatGPT.

"Como no soy abogado, no me he mantenido al día de las tendencias emergentes (y los riesgos relacionados) en tecnología legal y no me di cuenta de que Google Bard era un servicio de texto generativo que, como Chat-GPT, podía mostrar citas y descripciones que parecían reales pero que en realidad no lo eran", dijo Cohen en su declaración.

Cohen dio por sentado que Schwartz examinaría la información antes de añadirla a los expedientes judiciales, afirma en su declaración.

En una declaración firmada el 15 de diciembre, Schwartz dijo que no "revisó de forma independiente" los casos enviados por Cohen porque creía que los había encontrado su actual abogada, Danya Perry.

"Si hubiera creído que el señor Cohen había encontrado estos casos, los habría investigado", dijo Schwartz en la declaración. "Era mi creencia, sin embargo, que el señor Cohen me había enviado casos encontrados por la señora Perry".

Perry había alertado al juez cuando entró en el caso de que no podía verificar los casos, informó previamente la CNN.

Cohen dijo en su declaración que Perry no tenía ninguna relación con las citaciones en cuestión.

En una carta a Furman, Perry escribió que sólo había tomado "notas muy superficiales" en un borrador anterior de la moción en cuestión, semanas antes de que se añadieran las citaciones.

"[C]uando el Sr. Cohen pasó mis notas al Sr. Schwartz, especificó que las notas procedían de mí [...] por el contrario, cuando el Sr. Cohen envió más tarde al Sr. Schwartz las citas del caso, no me mencionó, por el simple hecho de que yo no tenía nada que ver con ellas", escribió.

Sin embargo, Schwartz sostenía "suposiciones erróneas" de que Perry estaba involucrado en las idas y venidas, escribió en la carta.

"Por encima de todo, como ya quedó claro en la presentación del señor Schwartz, nadie tuvo la intención de engañar al Tribunal", escribió Perry, argumentando a favor de que el juez concediera la solicitud de Cohen para la terminación anticipada de la libertad supervisada. "Ciertamente, el señor Cohen no debe ser considerado responsable de que su abogado no verificara las citas en su moción".

Kara Scannell de CNN contribuyó a este informe

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com