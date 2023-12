Mi tiempo no ha terminado": La estrella del fútbol Alphonso Davies habla de NFT, TikTok, el éxito en el Bayern y el futuro.

Este futbolista del Bayern de Múnich, refugiado cuyos padres tuvieron que huir de la guerra civil, ya ha ganado más trofeos de los que la mayoría de los jugadores sueñan con ganar en su carrera.

Pero a Davies no sólo le interesa entretener a los aficionados en el campo. Ha conseguido un gran número de seguidores en TikTok, donde publica para "poner una sonrisa en la cara de alguien", además de en la suya propia.

"Cuando haces un vídeo en TikTok, tienes que disfrutar de tu propio contenido", explica a Amanda Davies , de CNN Sports.

Una vida fuera del fútbol

Está claro que los aficionados disfrutan con el humor satírico de Davies.

El año pasado, se hizo viral tras crear una recreación en solitario de la querida serie de comedia "Brooklyn Nine-Nine", haciendo playback en una escena de una rueda de reconocimiento policial. Interpretó a Jake Peralta, el policía neoyorquino de Andy Samberg, a un testigo y a cada uno de los sospechosos al ritmo de "I Want It That Way" de los Backstreet Boys.

A pesar de ser un sketch técnicamente difícil de producir, dice que es su favorito de los que ha creado hasta ahora.

"Tardé casi 45 minutos en hacerlo, porque tenía que cambiarme de ropa y cosas así, y poner la letra correcta", dice. "Fue divertido. Recibí muchos comentarios positivos de ese vídeo".

Espera publicar contenidos que entretengan a su público, independientemente de si le siguen por sus logros futbolísticos o por su sentido del humor. "Me mantiene ocupado y no sólo muestra a Alphonso Davies el futbolista, también muestra a Alphonso Davies la persona".

"[Les] muestra que tengo una vida fuera del fútbol".

Lidiando con el odio

Pero si Davies disfruta de su presencia en las redes sociales porque le da la oportunidad de conectar con los aficionados, también ha experimentado el peligro de existir como un hombre negro en el centro de atención.

En diciembre de 2020, él y su novia -la delantera del París Saint-Germain Jordyn Huitema- revelaron que habían recibido insultos racistas después de compartir una foto de ellos de vacaciones en Ibiza en agosto.

El presidente del Bayern, Herbert Hainer, salió entonces en defensa de la pareja.

"La exclusión, la discriminación, el odio y la violencia en todas sus formas no tienen cabida en nuestro mundo. No importa de dónde vengas: el fútbol nos ofrece a todos un hogar", declaró al diario alemán Bild.

"El fútbol tiene el poder de conectar a la gente. Como FC Bayern, siempre queremos contribuir a ello", añadió Hainer.

Davies sigue recibiendo comentarios de odio, pero se mantiene imperturbable. "Hay mucha gente ahí fuera de la que vas a recibir odio, no todo el mundo te va a querer", afirma. "Me crié rodeado de buena gente [...] ellos me mantuvieron fuerte".

"Hay gente que dice cosas feas, pero sé que sólo están detrás de una pantalla escribiendo. Realmente no me afecta".

Eliminar el abuso racista sostenido en línea es algo que los órganos rectores del deporte aún no dominan.

Apenas unas semanas después de que algunos de los principales actores del fútbol inglés participaran en un boicot en las redes sociales para intentar combatir el problema, el delantero del Manchester United Marcus Rashford fue objeto de comentarios de odio racista tras la derrota de su equipo ante el Villarreal en la final de la Europa League.

"Las cosas que pasaron con Marcus Rashford después de la final de la Europa League, fue feo de ver", dice Davies. "Somos futbolistas, pero también somos humanos. Respiramos, dormimos y comemos como todo el mundo".

"Creo que los jugadores que reciben este odio, lo manejan bien [...] No es fácil de ver, es muy difícil".

"Desde que era pequeño, sabía que la gente tiene ideas diferentes, opiniones diferentes sobre todo", añade.

"Si te mantienes fiel a ti mismo, no creo que nada de eso pueda afectarte".

Retribuir

En junio, se subió a la última tendencia digital lanzando su primera colección de fichas no fungibles (NFT), que incluía tres piezas únicas de arte virtual creadas por el ilustrador estadounidense Jack Perkins.

Antes de lanzar cada diseño, Davies movilizó a sus seguidores en línea con una campaña social que permitía a los fans votar sobre cada aspecto de los diseños de la colección.

Los tres ganadores de la campaña recibirán una edición limitada de la NFT, además de la posibilidad de que uno de ellos conozca a Davies y reciba una camiseta firmada por el ganador de la Liga de Campeones de la UEFA.

Binance, una de las mayores bolsas de criptomonedas del mundo, albergará y comercializará los NFT en su mercado de NFT.

"Fue una forma estupenda de que algunos artistas mostraran su trabajo", afirma. "El arte digital es algo diferente [...] Me pareció una idea genial participar".

La incursión de Davies en el mundo del arte digital y la criptomoneda es por una buena causa: El 20% de los fondos se donará a múltiples organizaciones benéficas para ayudar a los palestinos.

"Tengo a gente cercana a mi corazón que es de ese país. He visto lo que está pasando y creo que fue una decisión rápida para mí apoyarles", dice.

"Por todo lo que está pasando allí, creo que todo el mundo merece ser respetado [...] y tratado con dignidad".

Defender a los desplazados de todo el mundo es un tema que le afecta profundamente. Puede que este joven de 20 años sea el rostro del fútbol canadiense, pero surgió de unos orígenes humildes. Davies nació en un campo de refugiados ghanés, de padres liberianos que huían de la guerra civil de su país.

"Estuve en un campo de refugiados, la gente nos ayudó, y yo sólo quiero devolvérselo", dice. "Creo que es algo bueno que hacer".

Emigrar a Canadá

A los cinco años, Davies abandonó el campo de refugiados de Buduburam (Ghana) con sus padres y se trasladó a Edmonton (Canadá) para empezar una nueva vida.

"Cuando mis padres llegaron a Canadá, me contaron algunas historias sobre su época en Ghana. Es triste, fue una época dura y difícil", dice. "Al crecer escuchando estas historias, sólo quería darle una vida mejor a mi familia".

Su madre y su padre trabajaban muchas horas para llegar a fin de mes. El propio Davies ayudó a criar a sus dos hermanos pequeños mientras asistía a la escuela católica Madre Teresa, donde se descubrió su talento.

Posteriormente ingresó en la Academia de Fútbol de San Nicolás, y a los 14 años ya estaba inscrito en el programa de residencia de los Vancouver Whitecaps, un plan de desarrollo que le convertiría en el primer futbolista nacido en la década de 2000 en jugar en la MLS.

Al año siguiente, Davies se nacionalizó canadiense y, el mismo día, recibió su primera convocatoria internacional, convirtiéndose en el jugador más joven de la historia del fútbol masculino canadiense.

Aunque no guarda muchos recuerdos de su vida en Ghana, al mirar atrás afirma que el sacrificio de sus padres alimenta su ambición y su sentido de la determinación. "Es una historia que forma parte de mí, y mirando atrás, no puedo creer que consiguiéramos salir, lo cual fue increíble".

"Recuerdo lo duro que trabajaron [sus padres] para sacar adelante a su familia. Cada vez que piso el campo, es por ellos".

Los primeros éxitos en el Bayern

Desde que se unió al Bayern en la ventana de transferencias de enero de 2018, Davies ha tenido un éxito increíble con el club.

Ha levantado seis trofeos con el entrenador Hansi Flick, todos en el espacio de 12 meses, incluido su tercer título de la Bundesliga esta temporada y su primera Liga de Campeones en 2020.

Pero cuando llegó al club, se sintió abrumado por su legendaria alineación titular y su folclórica historia.

Describe su primera vez entrando en el vestuario, mirando las fotos de sus nuevos compañeros en la pared, como una experiencia "increíble".

"No puedo explicarlo con palabras [...] En mi mente, pensaba que era imposible que éstos fueran los de verdad", dice. "Y entonces Robben entra en la habitación, y es un tipo de verdad, no es un dibujo animado".

"[Le] di la mano y se presentó, muy educado, un tipo humilde, fue increíble", añade. "Todo lo que he conseguido, ha sido increíble [...] cuando tuve mi oportunidad, me dije: 'Aprovecha tu oportunidad', y la aproveché".

Admira especialmente a su ex compañero David Alaba, que ha fichado por el Real Madrid tras más de 10 años en el club bávaro. "Me hizo mucha ilusión conocer a David Alaba porque, obviamente, cuando éramos pequeños, era un modelo a seguir para la mayoría de los niños de mi país".

'Estoy ilusionado con el futuro'

Davies se prepara para nuevos cambios en el horizonte, ya que Julian Nagelsmann, del RB Leipzig, tomará el relevo de Flick como entrenador del club la próxima temporada.

"Sabemos que es un buen entrenador. Tiene nuevas ideas, un nuevo estilo de juego", afirma. "Sabemos que está en el lado más joven del mundo de los entrenadores, pero eso no importa [...] va a venir y aportar realmente su sabiduría y lo que sabe al club de fútbol".

A pesar del cambio de guardia, las aspiraciones de Davies para el club siguen siendo las mismas, con la intención de ganar la Liga de Campeones en 2022 y conquistar seis trofeos en una temporada.

"Sabemos que no va a ser fácil. Va a ser muy difícil. Pero siento que con el equipo podemos volver a hacerlo".

"Mi tiempo no ha terminado con el Bayern. Todavía me quedan muchos años allí y muchos trofeos por ganar, así que estoy ilusionado con el futuro."

Desde que sufrió un desgarro en el tobillo izquierdo durante la preparación de Canadá para la Copa Oro, el Bayern anunció en julio que Davies pasaría un tiempo " al margen" y en rehabilitación en Múnich.

Desde entonces, Davies ha vuelto a los entrenamientos. El primer partido del Bayern en la Bundesliga es el viernes 13 de agosto contra el Borussia Mönchengladbach.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com