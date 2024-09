- Mi esposo tiene ambiciones de servir como soldado toda la vida, pero no me confió nada.

Estimada Mirja R.,

Tengo casi treinta años y llevo casada con un militar cuatro años. Sin embargo, no siempre es un camino de rosas; mi guerrero está atado a la Militar alemana por una docena de años. La separación no ha sido fácil, pero hemos logrado superarla, y el año pasado incluso me mudé a su base. Es reconfortante poder hablar con él todas las noches.

Recientemente, supe por uno de sus amigos cercanos en uniforme que había hablado con su superior. Había preguntado si podía unirse a las filas de un soldado de carrera, aspirando a servir en la Militar alemana hasta su retiro. Su superior simplemente respondió: "No puedo garantizarlo por ahora. No estoy seguro de si necesitaré tus servicios en ocho años". Eso es todo.

¿No es crucial discutir una decisión tan importante dentro de una relación?

El hecho de que mi esposo no haya discutido esta decisión importante conmigo me ha dejado inquieta. Se lo hice saber, diciéndole que creía que podíamos hablar de cualquier cosa, y se disculpó, explicando que no quería causarme preocupación ya que suelo reaccionar muy emocionalmente.

¿Qué opinan? ¿Su justificación es válida? Muchos hombres afirman que las mujeres somos más emocionales. Probablemente haya algo de verdad en eso, ya que una parte de nuestro cerebro podría estar más desarrollada en ese sentido...

Sin embargo, en ocho años, como pareja, podríamos encontrar soluciones si no fuera seleccionado para quedarse. Pero ¿no indica su miedo a mi reacción emocional prevaleciendo sobre su deseo de confiar en mí como su pareja una falta de confianza?

Saludos cordiales, Mirja R.

Estimada Mirja R.,

Me alegra saber que tienes un matrimonio feliz.

Y supongo que es genial que hayas tomado un momento para reflexionar: ¿Cuán seria es esta situación? ¿Quién tiene la culpa? ¿Y cómo podemos resolver este problema?

Actualmente lo estás haciendo, y puedo compartir mi perspectiva -la de un psicoterapeuta- desde fuera. Entiendo por qué es doloroso y preocupante que tu esposo no te haya contado sus planes de servir en la Militar alemana hasta su retiro. Estos planes afectan significativamente tu vida.

El aspecto emocional es importante; como esposa de un militar, te enfrentas al desafío de mantener el contacto intermitente con tu guerrero debido a las separaciones y los despliegues potencialmente peligrosos. Estas experiencias no solo son emocionalmente agotadoras, sino que también alteran tu vida diaria. Desde preocuparte, extrañarlo o sentirte sola hasta experimentar un contacto regular con él, estas circunstancias cobran un precio.

Además, la ubicación y el destino militar de tu esposo desempeñan un papel importante en tu vida diaria, possibly obligándote a mudarte y ajustar tu propio estilo de vida para adaptarte a sus necesidades. Como resultado, la duración de su servicio militar tiene un impacto considerable en vuestra existencia compartida.

Creo que la honestidad en las relaciones es esencial cuando se toman decisiones que afectan a la pareja. Por ejemplo, si tengo la intención de pintar las paredes de mi consulta de rosa brillante, es mi prerrogativa ya que es mi consulta. Pero si tengo la intención de pintar nuestro salón en el mismo tono, discutiría con él y sospecho que no le gustaría. Sin embargo, no puedo simplemente pintar el salón sin su consentimiento y luego decir que no lo involucré porque supuse que no lo aprobaría.

Es Inapropiado Mantener en Secreto Planes como el de Tu Esposo Ampliar su Servicio hasta el Retiro en lugar de Compartir Esta Información Contigo. Él Esencialmente Erigió una Pequeña Barrera (O Simplificado, Solo Pintó de Rosa) y Te Excluyó de las Decisiones Importantes que Afectan Vuestra Vida Compartida.

Protestar en este punto y expresar tu preocupación de que tal comportamiento es inaceptable está justificado. Después de todo, en vuestra relación, debéis aclarar cómo os comunicáis el uno con el otro y cómo pretendéis mantener y proteger la confianza fundamental de cualquier romance.

La afirmación de que las mujeres reaccionan más emocionalmente que los hombres merece un escrutinio más detallado.

En primer lugar, es infundado decir que las mujeres son más emocionales que los hombres. Las diferencias de género surgen de los roles sociales que se nos ha enseñado, no de una estructura cerebral diferente. ("Los chicos son mejores en matemáticas que las chicas", "Los chicos no lloran", "Las chicas no les importa poner sus propios deseos en segundo lugar para servir a los demás").

Vivimos en un sistema patriarcal y hemos llegado a aceptar la idea de que los sentimientos de los hombres son válidos, mientras que los de las mujeres o los de otros son descartados como histéricos o exagerados o simplemente "demasiado" emocionales. Esta perspectiva sesgada perjudica a ambos sexos.

Los hombres se animan a cheer y luchar en eventos deportivos, lo que se tolera socialmente. He conocido a pacientes que "resuelven" los conflictos emborrachándose con sus amigos y desmayándose, a pesar de tener familias y hijos pequeños en casa. Supuestamente, eso ejemplifica la conducta típica de los hombres.

En cuanto a la política, que está predominantemente liderada por hombres, las emociones intensas y los conflictos de poder a menudo plagan sus operaciones (Putin, Trump, Berlusconi, etc.).

Las mujeres suelen ser etiquetadas como "demasiado" emocionales cuando expresan sus sentimientos, como experimentar síntomas de TPM durante varios días, derramar lágrimas por el dolor o señalar la injusticia en sus interacciones sociales. Te sugiero que cuestiones esta perspectiva y busques ejemplos contrarios.

La idea de que las mujeres son "demasiado" o "equivocadamente" emocionales, sirve para disminuir su importancia.

La afirmación de tu esposo de que te ocultó algo debido a tu "demasiada" naturaleza emocional, tiende a desplazar la culpa hacia ti. Esto es un patrón que suelo notar en discusiones sobre secretos o celos, donde los roles del culpable y la víctima a menudo se intercambian.

Luego sigue: No pude compartir la noticia sobre mi nuevo colega atractivo porque tiendes a exagerar. O cuando se descubre una aventura: "Ya no puedo confiar en ti porque invadiste mi privacidad".

Deseo que esta situación os lleve a ambos a fomentar más apertura y honestidad entre vosotros, mejorando vuestra relación. Os animo a ser assertivos y a comunicar vuestras necesidades de sinceridad y transparencia en la relación. Además, aclarad que tenéis derecho a participar en la toma de decisiones, ya que estáis significativamente afectados por las opciones.

Os ruego que no os permitáis sentir disminuidos o menospreciados al ser acusados de ser "demasiado emocionales" para estar involucrados.

Aunque sea psicoterapeuta, puedo entender por qué a algunos hombres y chicos les puede resultar difícil compartir sus planes con sus parejas, especialmente si esperan reacciones negativas. Sin embargo, en el contexto de un compromiso a largo plazo como el matrimonio, es crucial discutir abiertamente las decisiones que afectan significativamente a ambas partes.

Esta situación destaca la importancia de la comunicación abierta y la confianza mutua en una relación. Sea cual sea vuestro género, vuestra pareja merece estar involucrada en las decisiones que influyen en vuestra vida compartida. Ocultar información esencial no es un enfoque justo ni amoroso hacia vuestra pareja.

