Mi día a día es difícil": Rafael Nadal sufre una lesión crónica en el pie antes del Abierto de Francia

El 21 veces campeón de Grand Slam se perdió gran parte de la temporada pasada por culpa de la lesión y dice que aún está aprendiendo a vivir y a jugar a pesar del dolor.

El español pareció tener problemas al final de su último partido el jueves, cuando cayó derrotado ante Denis Shapovalov en el Abierto de Italia.

"Soy un jugador que vive con una lesión, no es nada nuevo. Es algo que está ahí", dijo Nadal a los periodistas tras el partido.

"Desafortunadamente, mi día a día es difícil, honestamente. Incluso así, me estoy esforzando... puede ser frustrante que muchos días no pueda practicar de la forma adecuada".

A principios de mayo, Nadal declaró a los medios tras su dramática victoria en octavos de final contra David Goffin en el Abierto de Madrid que tenía una "lesión crónica que no tiene tratamiento".

Y añadió: "Cuando juego, a veces me duele el pie. Si me vieran todos los días, no se preocuparían. Siempre me duele el pie, sobre todo después de jugar un partido de tres horas o un entrenamiento largo. Acabo caminando un poco mal.

"Pero tengo una lesión crónica que no tiene tratamiento. Forma parte de mi vida, y ése es el inconveniente de no poder terminar antes el partido. A corto plazo, creo que estoy bien, físicamente hablando, pero también, hablando de mis pies, tiene que adaptarse a la competición."

Entrenar con "dolor

El tenista de 35 años protagonizó un notable regreso tras la larga baja por lesión del año pasado para ganar el Abierto de Australia en enero, pero afirma que el problema con su pie ha sido "duro".

Confirmó que llevará a su médico al Abierto de Francia para controlar la lesión lo mejor posible.

"Lo primero que tengo que hacer es no tener dolor para entrenar", añadió Nadal, que acaba de regresar de una lesión en las costillas sufrida en Indian Wells en marzo.

"Es cierto que durante el Abierto de Francia, Roland Garros, voy a tener a mi médico allí conmigo. Eso a veces ayuda porque puedes hacer cosas.

"En los días positivos y en los negativos, hay que quedarse y valorar todas las cosas que me han pasado de forma positiva".

Roland Garros se disputará entre el 22 de mayo y el 5 de junio.

Fuente: edition.cnn.com