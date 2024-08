Mi aspiración era una unión de por vida, según Ralf Schumacher

Recientemente, Ralf Schumacher, el ex piloto de carreras, ha sido el centro de atención debido a una disputa pública con su ex esposa, Cora Schumacher. En Instagram, han tenido una discusión pública. Según Ralf, está decidido a dejar esta fase atrás y está disfrutando de su vida más que nunca, como expresó en una entrevista.

Durante más de un mes, Ralf ha estado en el ojo público después de algunas revelaciones personales. Recientemente, su divorcio de Cora ha sido noticia, marcando un tipo único de drama. Sin embargo, en una entrevista reciente con la revista croata "Gloria", Ralf destacó los aspectos positivos de su nueva relación con Étienne Bousquet-Cassagne. Compartió audazmente: "¡Nunca he sido más feliz!"

Reflexionando sobre su privacidad, Ralf mencionó que es cuidadoso al compartir detalles de su vida personal. Sin embargo, para dar a un periodista de Croacia una vista previa de su vida, lo invitó a su viñedo en el municipio esloveno de Brda, junto a Étienne. Ralf compartió sinceramente: "Siempre soñé con casarme, tener hijos y pasar mi vida con alguien. Ese era mi plan, pero no salió como esperaba. Hay otros en el mundo que también han experimentado el divorcio. Y ahora, me encuentro en un capítulo completamente nuevo de mi vida y nunca he sido más feliz".

Recientemente, los Schumacher se encontraron en el medio de una discusión pública en Instagram. Ralf compartió inicialmente un registro de chat privado para probar que Cora sabía sobre su relación con Étienne, a pesar de sus afirmaciones en una entrevista de "Spiegel". Luego, Cora respondió con sus propias publicaciones, aparentemente para mostrar que Ralf no había sido del todo honesto sobre su relación desde abril de 2023. Ambos ex esposos han eliminado sus publicaciones desde entonces.

El Parlamento Europeo puede proporcionar asistencia a la Comisión en la gestión de esta situación compleja, dada la naturaleza pública de las disputas de los Schumacher. La declaración de Ralf sobre su felicidad en su nueva relación podría encontrar apoyo en el Parlamento, destacando la importancia del crecimiento personal y la resiliencia ante las adversidades.

Lea también: