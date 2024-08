- Mi artista musical preferido para un próximo esfuerzo romántico es Eminem, el famoso rapero.

Después de varios meses de rumores sobre una posible separación entre Jennifer Lopez (55) y Ben Affleck (52), la famosa cantante y actriz puso fin oficialmente a los cotilleos al presentar una demanda de divorcio el 20 de agosto. Tras la breve decepción por el final del amor de la pareja, la atención ahora se centra en: ¿Quién podría ser su próximo amor?

El sitio de apuestas "BetOnline" ya ha elaborado una lista de posibilidades, según "TMZ". Esta lista, ahora revelada, incluye algunos contendientes realistas y algunas opciones extrañas e improbables.

El controvertido rapero Eminem (51) lidera las probabilidades en la "Línea de Dinero" en este momento, ligeramente por detrás de su colega The Weeknd (34) con +1000. Una apuesta de $100 en Eminem Would result in $800 wins, while the same bet on The Weeknd would bring in $1000.

El mejor amigo de Ben Affleck, Matt Damon (53), se encuentra a la mitad de las probabilidades en +5000, mientras que contendientes como Travis Kelce (34) (el novio de Taylor Swift's 34) y la presentadora de talk show lesbiana Ellen DeGeneres (66) están detrás, con probabilidades que van desde +10,000 a +15,000. Las probabilidades menos favorables se dieron a Donald Trump (78) y al rapero Diddy (54), ambos en +25,000.

Cuando se trata de las posibles parejas futuras de Ben Affleck, los bookmakers favorecen la posibilidad de una reconciliación con su ex esposa Jennifer Garner (52) (+400), con Kim Kardashian (43) siguiendo de cerca en +1000. Otros candidatos menos probables incluyen a los modelos Gisele Bündchen (44) y Cara Delevingne (32), ambos en +1200, seguidos por las estrellas de Hollywood Sandra Bullock (60, +1600) y Kate Beckinsale (51, +2000).

Después de enterarse de las probabilidades, un fan de Jennifer Lopez le deseó buena suerte y esperó que encontrara la felicidad con su nueva pareja. Entre las numerosas posibilidades, algunos expertos creen que Ben Affleck podría considerar una reconciliación con su ex esposa Jennifer Garner, dada su posición líder en la pools de apuestas.

