Las fastuosas celebraciones matrimoniales de la Princesa Martha Louise (52) y Durek Verrett (49) están en pleno apogeo. Con la intención de oficializar su unión el próximo sábado (31.8.), la princesa y el chamán ya han iniciado sus celebraciones el jueves. En ese día, los futuros novios extendieron invitaciones bajo el lema "Sexy y Cool" a su recepción nupcial en el Hotel 1904, ubicado en los pintorescos fiordos de Noruega.

Al día siguiente, por la tarde del viernes, la pareja extendió invitaciones para un viaje en barco a sus 350 invitados. Esta travesía llevó a los participantes desde Ålesund hasta Geiranger, según informó "Hello", que cubre la boda en exclusiva.

El príncipe Haakon y la princesa Mette-Marit en un look relajado

Entre los invitados, se encontraban el príncipe Haakon (51) y la princesa Mette-Marit (51), junto con sus hijos; la princesa Ingrid Alexandra (20) y el príncipe Sverre Magnus (18). Optando por un look relajado, la familia lució ropa informal para el viaje en barco. Mette-Marit eligió un suéter crema con cremallera, pantalones amarillos, zapatillas y un gran bolso tartán. El príncipe Haakon también parecía relajado con jeans, un suéter y zapatillas azules claras.

Además, otros miembros reales honraron las celebraciones con su presencia, incluyendo a la princesa heredera Victoria de Suecia (47) y al príncipe Daniel (50), junto con el hermano de Victoria, el príncipe Carlos Felipe (45), y su esposa, la princesa Sofia (39).

Noche de salsa antes del gran día

La ceremonia nupcial tendrá lugar el 31 de agosto en el Hotel Union, con el espectacular paisaje del Geirangerfjord como telón de fondo. En este punto, los padres de Martha Louise, el rey Harald V. (87) y la reina Sonja (87), asistirán al evento. Previamente, una fiesta en el lugar de la boda el viernes por la noche celebrará con un tema latinoamericano.

Hermana mayor del príncipe Haakon de Noruega, este es el segundo matrimonio de Martha Louise. Su anterior esposo fue el autor Ari Behn (1972-2019), con quien estuvo casada desde 2002 hasta 2017, y juntos tienen tres hijas: Maud (20), Leah (18) y Emma (15). Desde 2018, Martha Louise mantiene una relación con el estadounidense Durek Verrett, y se comprometieron en 2022.

Reflexiones antes de las nupcias: "El amor volvió a golpear"

Expresando sus pensamientos antes de la boda, la novia declaró a "Hello", "Había descartado otro matrimonio. Sin embargo, después de conocer a Durek en 2018, cambié de opinión. Para mí, el matrimonio representa el profundizar de nuestra unión. Significa un aumento de energía y la entrada a una nueva fase en nuestra relación." Durek, compartiendo su perspectiva, declaró: "El matrimonio es un acto profundamente espiritual".

Fotografías exclusivas y la postura de la Familia Real

La opinión pública está dividida regarding la boda. Los antecedentes de la pareja han merecido críticas, así como la controversia suscitada por su decisión de vender los derechos a los medios no públicos. En respuesta a esto, el príncipe Haakon anunció que la familia real asistiría a la boda pero no posaría para ninguna fotografía exclusiva.

