Métodos adecuados para deshacerse de los medicamentos de manera efectiva

¿Tienes algún jarabe para la tos caducado de la enfermedad del invierno pasado? ¿O tal vez tienes algunas pastillas para la presión arterial sin usar en tu armario de medicamentos?

Estás buscando deshacerte de estos sobrantes, pero quieres asegurarte de hacerlo de manera respetuosa con el medio ambiente. Tirarlos por el inodoro o el fregadero puede parecer una solución fácil, pero podría llevar a algunos problemas ambientales inesperados. La Cámara de Farmacéuticos de Baja Sajonia aconseja en contra de este método. Even las botellas de medicamentos vacías no deben enjuagarse antes de deshacerse de ellas.

¿Por qué es un gran no-no?

La razón es que los ingredientes activos en los medicamentos pueden encontrar su camino en el ciclo de agua a través de las aguas residuales. Una vez que están en el ciclo de agua, pueden causar consecuencias indeseables en varios lugares. Por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas residuales: los residuos de antibióticos pueden dañar las bacterias utilizadas para el tratamiento de aguas residuales, según la Cámara de Farmacéuticos.

Los ingredientes activos también pueden moverse a través del ciclo de agua y acabar en cuerpos de agua, donde pueden acumularse en las plantas y animales que viven allí. Por ejemplo, esto puede afectar la reproducción de los insectos de agua.

¿Entonces, cómo debo desechar los medicamentos correctamente?

El mejor método de eliminación puede variar según tu ubicación, ya que la eliminación correcta de los medicamentos está regulada a nivel local. Puedes averiguar las reglas específicas para tu área en el sitio web "www.arzneimittelentsorgung.de".

En muchas ciudades y comunidades, los medicamentos se pueden desechar en la basura doméstica habitual. Sin embargo, no es así en todas partes. Por ejemplo, en Berlín, las píldoras, pomadas, etc., deben eliminarse mediante vehículos de recogida de residuos peligrosos o centros de reciclaje con puntos de aceptación de residuos peligrosos, como se menciona en el portal.

Una cosa que es constante en todas partes: las cajas de cartón y las hojas de información de los medicamentos pertenecen a la basura de papel.

¿Sabías que también puedes llevar tus medicamentos caducados o no utilizados a la farmacia más cercana? Many farmacias ofrecen servicios de eliminación profesionales, según la Cámara de Farmacéuticos de Baja Sajonia. Sin embargo, no están obligados a hacerlo.

El medio ambiente debe tenerse en cuenta al desechar medicamentos caducados o no utilizados, ya que los ingredientes activos pueden tener un impacto negativo en las plantas de tratamiento de aguas residuales y causar daño a las bacterias utilizadas para el tratamiento de aguas residuales. Además, si estos ingredientes

