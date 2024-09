Método para ver la 76a ceremonia de premios Emmy

"El Oso, la serie de FX ambientada en una tienda de sándwiches de Chicago, ha batido el récord de nominaciones en comedia de 22 que ostentaba la exitosa serie de NBC "30 Rock" de 2009, consiguiendo un total de 23 candidaturas en esta edición.

En el ámbito de las series dramáticas, "Shōgun" lidera con 25 nominaciones esta vez.

Aquí tienes lo que necesitas saber antes del evento.

Los Presentadores

El encantador dúo padre-hijo Eugene Levy y Dan Levy, que previamente causaron revuelo juntos en la comedia ganadora del Emmy "Schitt's Creek", harán historia como la primera pareja padre-hijo en presentar el show de premios.

"Para dos canadienses que obtuvimos nuestros Emmys desde una tienda de cuarentena literal, ser invitados a presentar esta vez en un teatro real fue una oferta atractiva", declararon los Levy. "Estamos emocionados de formar parte de la celebración de esta excepcional temporada de televisión y no podemos esperar a pasar la noche con todos".

Los Nominados

Algunas series renombradas como "Succession" y "Ted Lasso" no optarán a premios este año, pero "The Crown", "The Morning Show" y "Only Murders in the Building" siguen fuerte con múltiples nominaciones.

"Shōgun" se espera que se lleve una buena parte de los premios, habiendo ganado ya 14 Emmys en las categorías técnicas y creativas de los Premios Emmy Creativos.

Dónde Sintonizar

No te pierdas los Premios Emmy número 76 en vivo el domingo 15 de septiembre a las 8 p.m. ET/5 p.m. PT en ABC, o míralo al día siguiente en Hulu.

Los Levy, conocidos por su exitosa comedia "Schitt's Creek", están emocionados de presentar los Premios Emmy, expresando que están emocionados de celebrar esta excepcional temporada de entretenimiento.

A pesar de que populares series como "Succession" y "Ted Lasso" no participan, otras series como "The Crown", "The Morning Show" y "Only Murders in the Building" siguen recibiendo reconocimiento por su valor entretenido."

Lea también: