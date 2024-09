Meta está incorporando los tonos vocales de Judi Dench, John Cena y Keegan-Michael Key en su chatbot de inteligencia artificial.

Meta, la corporación detrás de Meta (META), anunció recientemente que están incorporando conversaciones en tiempo real y voces de celebridades simuladas en su chatbot de inteligencia artificial, Meta AI. Ahora, en lugar de simplemente intercambiar mensajes con el chatbot, los usuarios pueden participar en discusiones en tiempo real y optar por una variedad de voces generadas por computadora o de celebridades.

Meta se unió a Cena, Dench, así como a actores como Kristen Bell, Awkwafina y Keegan-Michael Key, para programar el chatbot para imitar sus voces distintivas.

Esta actualización forma parte del plan de Meta para mantener la competitividad de su chatbot de IA. Los usuarios pueden interactuar con este chatbot de IA en Facebook, Instagram, WhatsApp y Threads, lo que Meta espera superar a los productos de la competencia, incluyendo el modo de voz avanzado de ChatGPT, dijo el CEO de Meta, Mark Zuckerberg. Se prevé que MetaAI será el asistente de IA más popular a nivel mundial para finales de año, impulsado por la base de usuarios de más de 3 mil millones de personas que utilizan las aplicaciones de la empresa diariamente, a pesar de la incertidumbre sobre con qué frecuencia los usuarios interactúan con el chatbot.

El rival de Meta, OpenAI, recibió críticas anteriormente por presentar la función de modo de voz en tiempo real de ChatGPT debido a que una voz de demostración se parecía a la actriz Scarlett Johansson, quien había declinado participar en el proyecto pero nunca estuvo involucrada. OpenAI negó cualquier similitud con Johansson, pero detuvo el uso del personaje de voz, Sky, de todos modos. En cambio, Meta parece haber llegado a acuerdos formales con los actoreswhose whose voices were used in its tool.

Zuckerberg presentó el modo de voz durante la conferencia anual Meta Connect, donde también presentó más avances en IA, una versión actualizada y más asequible de los auriculares Meta Quest y mejoras en la línea de gafas de realidad aumentada de Meta, Ray-Ban.

Otros anuncios importantes incluyeron permitir que los influencers de las redes sociales creen representaciones de sí mismos en IA. Antes de esta actualización, los influencers solo podían entrenar a la IA para tener conversaciones por texto con sus seguidores, pero ahora los seguidores podrán tener experiencias casi de videollamada completas con las versiones de IA de los influencers que utilizan esta función.

Los desarrollos de Meta en tecnología de IA también incluirán la traducción y el doblaje de Reels (videos breves de Meta) en idiomas extranjeros para los espectadores en su idioma preferido. Por ejemplo, si un usuario de habla inglesa encuentra un Reel originalmente en español, aparecerá como si hubiera sido grab

