- Merz y Söder piden conclusiones sobre cuestiones de inmigración

Tras el incidente de apuñalamiento en Solingen, los líderes del partido de la Unión están impulsando medidas sobre las políticas de inmigración. "¡Basta!", declaró el líder de la CDU, Friedrich Merz, en un acto de la CDU en las elecciones estatales de Sajonia en Dresde. "Esto ya no es aceptable, solo retórica vacía, frases huecas, clichés sin sentido o decisiones políticas meramente simbólicas".

El viernes por la noche, tres personas murieron y otras ocho resultaron gravemente heridas en un festival de la ciudad en la ciudad de Solingen, en Renania del Norte-Westfalia. El presunto agresor, un hombre sirio de 26 años, está bajo custodia. La fiscalía federal está investigando si se le puede acusar de asesinato y de pertenencia a la organización terrorista Estado Islámico (IS), que ha reivindicado el ataque.

Söder: Necesitamos más ejecutores, menos habladores

Revisando ataques anteriores, el líder de la CSU, Markus Söder, argumentó que aunque siempre hay una oleada de shock, quejas y promesas de cambio, no se producen modificaciones significativas en Alemania. "Ya no necesitamos habladores, necesitamos ejecutores para nuestra nación".

Merz enfatizó que el problema no son los cuchillos, sino "las personas que los manejan, y es hora de hablar de eso". Había transmitido sentimientos similares en su boletín de correo electrónico del domingo. "No queremos nada más o menos que el canciller federal cumpla su juramento y proteja al pueblo alemán del daño", declaró el líder del grupo parlamentario de la Unión. Si Scholz no logra una mayoría en su propia coalición, "ofrezco mi ayuda con los 197 miembros del grupo parlamentario CDU/CSU para cualquier propuesta razonable".

Merz sugirió que Scholz debería disolver la coalición, permitir una votación libre, "y luego conseguiremos una mayoría en el Bundestag alemán para una política razonable". "Tenemos que tomar decisiones en Alemania, no solo eludirlas".

Enlace a la CDU de Sajonia

Dado el reciente incidente de apuñalamiento en Solingen, se ha pedido un endurecimiento de las políticas de inmigración en Alemania. Como dijo el líder de la CSU, Markus Söder, "ya no necesitamos habladores, necesitamos ejecutores para nuestra nación".

Dado el frecuente suceso de ataques y las subsiguientes promesas de cambio, es crucial que Alemania comience a implementar modificaciones más sustanciales en sus políticas de inmigración para proteger a sus ciudadanos.

Lea también: