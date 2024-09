Merz y Scholz se enfrentan directamente después de un encuentro sin resultado en la cumbre

Recientemente, las facciones de Ampel y Unión han mantenido algunas discusiones acaloradas en el Bundestag. Sin embargo, tras el fracaso de la cumbre del asilo, la tensión del debate ha aumentado aún más. La Canciller Federal ha puesto en duda la sinceridad del líder de la CDU, Merz, quien a su vez ha acusado a Scholz de incompetencia y ha logrado marcar un punto mediante un movimiento estratégico.

Durante el debate general en el Bundestag alemán, la fracción de la Unión actuó rápidamente, causando revuelo antes de que el primer orador tomara la palabra. En lugar de Merz, su deputy, el líder del grupo parlamentario de la CSU, Alexander Dobrindt, tomó el escenario. Justo antes de que comenzara el debate, la Unión cambió su lista de oradores, estratégicamente colocando a Dobrindt, su perro de ataque, frente a Scholz. Merz, a su vez, pudo responder al discurso de Scholz y mantener la compostura ante el tono agitado de Scholz.

El enfoque principal del debate en el Bundestag fue si Merz ya había recurrido a tácticas deshonestas durante discusiones anteriores. Al día siguiente, el presidente de la CDU anunció que las conversaciones sobre la política migratoria del gobierno habían llegado a un punto muerto tras un breve intercambio. Scholz acusó a Merz de manipular la situación, diciendo: "Escribiste un guión hace dos o tres semanas, prometiendo cooperación. Y sin embargo, lo rechazaste y dijiste que era insuficiente". Scholz continuó: "No podemos manejar un asunto tan importante en este país con estas tácticas".

Merz estalló en ira, pero su arrebato fue ahogado por los aplausos de las facciones de Ampel. Scholz fue aún más lejos, aparentemente provocado por el discurso de apertura de Dobrindt lleno de críticas duras. "Eres el tipo de político que cree que puede resolver el problema migratorio con una entrevista en 'Bild am Sonntag'", dijo Scholz a Merz. La propuesta de la Unión de rechazar a todos los migrantes en las fronteras de Alemania fue considerada inviable, dijo Scholz. "Permíteme explicártelo".

Scholz recordó el compromiso de asilo de 1992, en el que el SPD acordó una enmienda constitucional propuesta por la oposición. "El liderazgo no consiste en estar de pie en una barricada, haciendo demandas con un gesto salvaje", dijo Scholz. "El liderazgo consiste en dar la vuelta y convencer a tu propio pueblo para llegar a un compromiso. Eso es liderazgo, señor Merz". A pesar de todo, la puerta a las discusiones remained open.

Scholz también detalló los pasos dados por el gobierno federal para reducir la inmigración y aumentar las deportaciones de extranjeros delincuentes o no residentes: la implementación de controles fronterizos, la realización de decenas de miles de deportaciones, la expansión de la lista de países de origen seguros, la reforma de la política de asilo común de la UE, el aumento de los tiempos de detención para deportaciones y la concesión de poderes adicionales a la policía, e incluso recientemente, la deportación de criminales condenados a Afganistán. "En lugar de quejarte de que no se ha logrado nada", dijo Scholz, "eres tú quien no está entregando resultados".

¿Qué enojó aún más al Canciller? Dobrindt acusó a la coalición de Ampel de tener una "actitud negativa" hacia la política migratoria, en detrimento de las escuelas y la seguridad interior. "Aquellos que exigen liderazgo de ti sólo recibirán promesas vacías", dijo Dobrindt. El prometido "milagro económico verde" se había convertido en "estancamiento verde", dijo Dobrindt, señalando las previsiones económicas de cero crecimiento. "Prometiste un doble ganador, pero entregaste un doble cero", acusó Dobrindt a Scholz. La coalición de Ampel está creando "políticas que van en contra de la voluntad de la mayoría de los ciudadanos", dijo Dobrindt, explicando posteriormente el aumento del apoyo a partidos de extrema derecha como AfD y BSW.

Cuando Merz finalmente tomó la palabra en sexto lugar, su ritmo cardíaco parecía mucho más bajo. El presunto candidato de la Unión para Canciller intentó un sutil cambio de roles, hablando más calmado que Scholz y comenzó con un recordatorio emotivo de las víctimas de los atentados terroristas en Estados Unidos en 2001, hace 23 años exactly. También introdujo su sección de política migratoria con un tono statesmanlike: "Alemania debe seguir siendo un país abierto y acogedor para los extranjeros". Merz descartó las acusaciones del SPD y los Verdes de que estaba

Respecto al llamado Informe Draghi sobre la competitividad de la UE, la Unión no cederá en la idea de una deuda colectiva de la UE para estimular la economía. Merz declaró firmemente: "Haré lo que sea necesario para evitar que la UE caiga en una trampa de deudas". La FDP estalló en aplausos y sonrisas alegres, con su líder Bijan Djir-Sarai visiblemente emocionado por la claridad. Djir-Sarai desea reunirse con la Unión en el poder lo antes posible.

Al subir al escenario, Djir-Sarai susurró palabras dulces a la Unión, casi como si la FDP no fuera parte del gobierno federal y no hubiera recibido críticas de la Unión Recently. "Estamos en la FDP a favor de implementar estos cambios lado a lado con ustedes", aseguró Djir-Sarai a los asistentes de la CDU y CSU. "La política migratoria actual está colocando una enorme presión en nuestra nación".

El líder de la FDP, Christian Dürr, se abstuvo de atacar a los conservadores, pero criticó el colapso de las negociaciones de asilo como un error. El gobierno solo puede corregir su curso en conjunto con los estados, donde tanto la CDU como la CSU tienen o comparten el poder. El objetivo: "Debería ser más fácil venir a Alemania a trabajar que venir a Alemania y no trabajar". Los oradores de la FDP no cuestionaron las alegaciones de la Unión de que los rechazos en las fronteras exteriores de Alemania fallaron principalmente debido a la resistencia de los Verdes.

Sin embargo, los Verdes también pueden defenderse. La jefa de la fracción, Katharina Dröge, enfatizó que hace tiempo que abogan por la deportación de delincuentes graves y radicales islamistas. Esto requiere fortalecer a la policía y a las autoridades, sobre lo cual "nos habría encantado discutir con la Unión en el grupo de trabajo ahora abandonado".

Dröge acusó a Merz de ignorar completamente la seguridad interna. "Pero eso no ofrece ninguna seguridad en absoluto, ni un solo pedacito de ella, si intentas llevar a cabo una campaña electoral con los miedos de la gente después de un ataque terrorista, Sr. Merz. Justo como lo haces". La política de Merz es "sin corazón" y "desprovista de sentido y razón" si no distingue entre los intereses genuinos de asilo y el abuso. Dröge consideró la propuesta de rechazos en masa "ridícula", stating that it would effectively render the European Union inoperable.

También, el líder de la fracción del SPD, Rolf Mützenich, quien reemplazó al Canciller como el spokeman calmado del SPD, expresó dudas sobre la estrategia de la Unión. "No estoy seguro si salieron de la mesa intencionalmente desde el principio", dijo Mützenich. Al retirarse de las negociaciones, Merz "ha comprometido la democracia y possibly incluso a sí mismo", dijo Mützenich. "No se puede gobernar este país con ultimátums y propuestas endebles".

Y luego, el líder de la fracción del SPD, a menudo alabado como un caballero en el Bundestag, lanzó un golpe bajo. La Unión "secretamente sabe: algo salió mal bajo un ministro-presidente de la CDU en Renania del Norte-Westfalia". Perhaps the Union is trying to deflect attention from the Solingen attack with its tactics. The perpetrator could have been returned to Bulgaria years ago. "No exoneraremos a los responsables", dijo Mützenich. El SPD, a diferencia de los Verdes, no gobierna en NRW y no está particularmente entusiasmado con unirse a coaliciones gubernamentales con la CDU y CSU.

La AfD asistió al debate general y se centró en la migración. La jefa de la fracción, Alice Weidel, presentó una serie de estadísticas sobre la violencia con cuchillos y violaciones, con una parte sustancial atribuida a inmigrantes. Pidió una suspensión temporal de la inmigración y la expulsión inmediata de todos los inmigrantes que hayan cometido delitos o no tengan derecho a staying.

Weidel acusó a ambos, al gobierno de tráfico luminoso y a la Unión, de fracaso estatal, claiming that the AfD is unfairly targeted and its voters are barred from democratic participation because the AfD faction in the Bundestag is denied posts and no one wants to govern with them in the east. Scholz es un "Canciller del Declive", declaró Weidel.

Durante este período legislativo, el papel de la AfD ha evolucionado involuntariamente en recordar a otros partidos que hay peores adversarios políticos que aquellos en el centro político. De hecho, Merz y Scholz fueron vistos en una conversación prolongada en los márgenes del pleno del Bundestag después de sus discursos. Parecía una conversación entre un Canciller y un líder de la oposición, calmada y seria, una situación que Alemania aún no ha experimentado, incluso después de tres años de un gobierno de tráfico luminoso.

