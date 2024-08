Merz tiene como objetivo salvaguardar el futuro de Alemania, al igual que la CDU.

Cuando el Canciller Federal de Alemania, Olaf Scholz, y el líder de la CDU, Friedrich Merz, se reúnen, algo está sucediendo, ¿verdad? En las primeras horas, se encuentran en la Cancillería. Después, Merz habla con los reporteros en solitario, proyectando una imagen de estadista. Sin embargo, también pone al Chancellor en el punto de mira.

En una rueda de prensa de la tarde, el semblante de Merz es intenso. Por la mañana, había mantenido conversaciones privadas con Scholz sobre el incidente violento en Solingen y sus repercusiones. Ahora, Merz comparte que ha ofrecido cooperación a Scholz debido a su profunda preocupación por la nación. En un tono compuesto, pinta a Scholz luchando por mantener el control de su país. "El Canciller Federal de Alemania está perdiendo el control de su país", declara Merz, y añade: "La base de la confianza está disminuyendo".

Esta pérdida de confianza es evidente en los resultados de las encuestas de la coalición de semáforo, que ha estado desordenada durante más de un año. El SPD, los Verdes y el FDP enfrentan un posible resultado desastroso en las próximas elecciones estatales de Turingia y Sajonia. El partido de extrema derecha AfD podría emerger como la fuerza dominante en ambos estados, al igual que lo hizo en Alemania Oriental en las elecciones europeas que siguieron a un incidente similar. Un hombre con ideas extremistas atacó a personas en Mannheim con un cuchillo, y el oficial de policía Rouven Laur sacrificó su vida en un intento por detenerlo.

La iniciativa de Merz parece resonar con un sentimiento creciente: Algo debe hacerse ahora, y no podemos simplemente pasar al siguiente punto de la agenda como si nada hubiera sucedido. La complejidad del problema de la migración puede contribuir a esta percepción: Hay una miríada de reglas, derechos y ideales elevados que tener en cuenta. Además del nivel nacional, también juegan un papel el derecho de la UE y la Convención de Ginebra sobre los refugiados. A veces, la tarea puede parecer abrumadora, lo que lleva a la impresión de que no hay mucho que se pueda hacer.

Sin embargo, Merz discrepa de esta perspectiva: "No somos elegidos para destacar los desafíos, sino para afrontarlos". Si es necesario, está dispuesto a modificar la ley. Afirma que la historia ha demostrado que partidos como la CDU y el SPD tienen el poder para abordar los problemas de migración. Merz le recordó esto a Scholz, recordándole que los asientos de los dos líderes se esperan para resolver problemas para una audiencia de 80 millones de alemanes.

Scholz también reconoce la necesidad de actuar, como lo demuestra su promesa anterior de endurecer las leyes de armas y aumentar las deportaciones después del incidente de Solingen. Merz, sin embargo, discrepa con las propuestas de Scholz, etiquetándolas como controvertidas dentro de la coalición.

Merz propone una iniciativa legislativa conjunta del SPD y la CDU para limitar el flujo de migración. Scholz y Merz deben cada uno nominar a individuos para elaborar una "lista limitada" de posibles reformas legislativas dentro de la CDU, una tarea asignada a Thorsten Frei, el primer director parlamentario. El Bundestag planea discutir esto desde el 9 de septiembre, durante la semana del presupuesto, con Merz apartando medio día para Solingen y las preocupaciones relacionadas.

Perspectiva: Posible colapso de la coalición

Para cualquier voto, Scholz debería eliminar la disciplina partidaria, al igual que lo hizo al comienzo de la législatura durante la votación sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el coronavirus. Si la Unión y el SPD pueden resolver las cosas, entonces los votos de Merz, el Partido Verde y el FDP no serían necesarios. Esto eventualmente llevaría a un colapso de la coalición. Merz aclaró que su propuesta no era una oferta para formar parte del gabinete. Su propuesta era genuina y no tenía relación con las estrategias partidarias ni con las elecciones estatales próximas en Turingia y Sajonia. Merz ya ha considerado las implicaciones prácticas de esta situación. El Reglamento de Dublín debería implementarse nuevamente, lo que significa que los solicitantes de asilo deben presentar sus solicitudes en el primer país de la UE en el que ingresaron. Después de Afganistán y Siria, las deportaciones deberían reanudarse, incluso si eso significa tratar con "el diablo" - dictadores como Assad o el Talibán. Sin embargo, Merz no considera las deportaciones como la única solución. La verdadera solución reside en limitar el flujo, como él señaló. Si esto no funciona, Alemania debería declarar una emergencia nacional bajo el artículo 74 del acuerdo de cooperación de la UE. Esto permitiría a Alemania rechazar solicitantes de asilo en sus fronteras. Actualmente, cada solicitud de asilo debe procesarse. "Entonces la ley alemana prevalece sobre la ley de la UE", dijo Merz. "Es posible". Si los solicitantes de asilo visitan sus países de origen para vacaciones, ya no deberían ser elegibles para el asilo, insistió Merz. Aquellos sujetos a deportación ya no deberían recibir asistencia social. Esto será difícil de vender, admitió Merz. Merz propuso ampliar los poderes de la policía federal. Ya no necesitarían certificados para chequeos personales. Las direcciones IP de Internet deberían almacenarse para investigaciones policiales. Esto no es una demanda nueva de la Unión - han estado buscando este objetivo durante años. "Estas son cosas que necesitamos cambiar", dijo Merz. "Y rápido". Scholz pidió algo de tiempo para considerar, informó Merz. Todavía no ha aceptado la propuesta de Merz - al menos no públicamente. Si Scholz aprueba la legislación en colaboración con la Unión y el SPD, la coalición se acabaría oficialmente. Si un partido obtiene una mayoría en otro lugar, señalaría el fin de la alianza existente. Sin embargo, la situación actual es tan grave que la propuesta de Merz podría tener algún atractivo. Después de todo, pocos esperan que la coalición logre algo así de nuevo. Al hacer público sus requisitos inmediatamente después de su conversación, Merz está ejerciendo presión sobre Scholz. Si Scholz acepta, Merz aparecerá como el catalizador. Si no lo hace, parecerá que está rechazando supuestas soluciones. Si las políticas partidarias realmente no juegan ningún papel en todo esto, uno puede creer a Merz o no. Merz también tiene en mente a su propio partido, la CDU. Quiere que la migración deje de ser un tema candente en la política del próximo año. De lo contrario, todos los partidos en el centro sufrirán. La CDU, "que hemos trabajado tan duro para reconstruir", no debería ser arrastrada al remolino descendente del SPD, los Verdes y el FDP.

