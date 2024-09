Merz sugiere probar una política de denegación de fronteras temporalmente.

Tras un infructuoso encuentro sobre la creación de una nueva política de asilo, el líder de la CDU, Norbert Merz, presenta una nueva propuesta a la coalición semáforo: deben probar la denegación de migrantes no autorizados en las fronteras durante tres meses y luego evaluar la situación. También son posibles discusiones adicionales con Lindner, Habeck y Scholz.

A medida que avanza la conversación sobre regulaciones de asilo más estrictas, el líder de la CDU, Norbert Merz, ha revelado una nueva estrategia para la administración del semáforo: los despidos repentinos de migrantes en las fronteras que aboga deben implementarse durante tres meses, según compartió con el grupo de medios Funke. Los despidos en las fronteras alemanas son "el único método efectivo a corto plazo para detener la inmigración irregular a Alemania", afirmó. "Si la coalición del semáforo encuentra difícil apoyar esto, entonces propongo que se lleven a cabo estos despidos desde el 1 de octubre durante tres meses inicialmente". El impacto de esta acción sería significativamente reducir el flujo a Alemania de la manera más rápida, aseguró Merz. Luego debería haber una revisión después de tres meses, dijo. El gobierno federal podría reconocer entonces que este método es el curso de acción adecuado.

Las conversaciones entre la Unión y el gobierno federal, así como los representantes estatales, sobre la política migratoria se rompieron esta semana. Merz insistió en despidos completos de migrantes en la frontera -incluidos los solicitantes de asilo-. El gobierno expresó reservas sobre esta propuesta y se refirió a los precedentes establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Merz ahora está abierto a reanudar el diálogo con la legislatura del semáforo. Mencionó una propuesta del líder del FDP, Christian Lindner. Este último había sugerido conversaciones con Lindner mismo, el canciller Olaf Scholz del SPD y el vicecanciller Robert Habeck de los Verdes el martes. Merz expresó su disposición a participar. El vicepresidente del grupo parlamentario del FDP, Christoph Meyer, ahora ve a Scholz como la persona responsable de dar el siguiente paso: "Espero que el canciller federal invite pronto a la coalición del semáforo y a la Unión a nuevas discusiones", compartió con el "Tagesspiegel".

Líderes de la coalición verde y Juso descontentos

El líder de la coalición verde, Robert Habeck, expresó su descontento con la propuesta de Merz de un período de prueba de tres meses. "Se levanta y dice que su perspectiva es la única correcta", se quejó Habeck sobre Merz en Welt TV. "No hay un enfoque colaborativo para encontrar soluciones". Habeck destacó al ministro del Interior de Austria, quien había declarado que Austria no aceptaría a los refugiados despedidos. Por lo tanto, hay problemas prácticos. "Es Europa. Tenemos que discutir las cosas entre nosotros, unirnos y no podemos simplemente llevar a cabo un experimento que va en contra de los intereses de los países vecinos", advirtió Habeck, el líder de la coalición verde.

El ministro del Interior de Baviera, Joachim Herrmann, rechazó de inmediato el anuncio de Austria. "No se trata de si Austria aceptará a alguien, sino de si Alemania negará la entrada a alguien". Si Alemania niega la entrada, la persona remains in the neighboring country and has not entered, explained the CSU politician. "En ese caso, el problema para Austria no es si quieren 'aceptar a alguien de vuelta'".

El líder de Juso, Francisco Uribe, criticó fuertemente la postura de la Unión. Merz busca "sacrificar los principios fundamentales de nuestra ley de asilo a las masas populistas" y fortalecer a la AfD, dijo Uribe al "Frankfurter Rundschau". El gobierno del semáforo, a su vez, está "sometido a una competencia de dureza hacia los refugiados". Eso es "desastroso".

En respuesta a la propuesta de Merz de probar los despidos en la frontera durante tres meses, el líder de la coalición verde, Robert Habeck, expresó preocupaciones sobre la falta de un enfoque colaborativo y posibles problemas prácticos con los países vecinos. Mientras tanto, el líder de Juso, Francisco Uribe, criticó a la Unión por potencialmente sacrificar los principios de la ley de asilo para complacer los sentimientos populistas y presionar al gobierno del semáforo hacia la dureza hacia los refugi

