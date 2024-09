Elecciones Nacionales Próximas en 2025 - Merz rechaza su participación en la campaña electoral de la coalición sindical

La Unión, según los comentarios del líder de la CDU Friedrich Merz, planea participar en las elecciones nacionales de 2025 sin mostrar favoritismo hacia posibles socios de coalición gobernantes. Merz afirma: "No iniciaremos una campaña de coalición", informando a la Agencia de Prensa Alemana antes de una reunión del comité ejecutivo de la fracción de la Unión en Neuhardenberg. En lugar de ello, competirán como CDU y CSU, buscando el mejor resultado posible para ellos. Merz expresa reservas hacia los partidos actuales del gobierno, los Verdes y el FDP.

Merz: Desilusionado con el estado actual del FDP

Merz expresó su desilusión con el FDP, previendo que podrían volver a fallar en obtener un escaño en el Bundestag. "Lo lamentaría", reconoció. "Pero si el FDP obtiene cuatro por ciento en las elecciones nacionales, eso es cuatro por ciento de más, ya que entonces nos faltarían ellos". Si el FDP lograra obtener ocho o nueve por ciento, aún podría haber espacio para consideración. "Para ser honesto, no espero mucho de este FDP", continuó Merz. "Lo que estoy viendo en este momento sugiere que el FDP está otra vez en su lecho de muerte".

Crítica hacia "los Verdes actuales"

Merz comparte la crítica del líder de la CSU Markus Söder hacia los Verdes, dadas sus "políticas actuales" en Berlín. Los describe como un partido que menosprecia a las personas, tropieza en la política económica y se mantiene atascado en su "ideología verde antigua". No habría acuerdo para una colaboración dentro de la CDU con "los Verdes actuales". El futuro sigue incierto en torno a este momento el año que viene.

Merz reitera: "No formaremos una alianza con la AfD o el Partido de la Izquierda, si es que aún existe. Tenemos resoluciones claras de la conferencia del partido sobre esto".

Decisión sobre la candidatura a canciller "se llevará a cabo conjuntamente"

Preparándose para la próxima decisión sobre el candidato a canciller de la Unión, Merz mencionó: "Markus Söder y yo discutiremos esto pronto". Naturalmente, habrá conversaciones con los presidentes estatales de la CDU. "Finalmente, los dos líderes de los partidos CDU y CSU elaborarán una propuesta conjunta, que luego llevaremos a cabo juntos. El acuerdo que Markus Söder y yo alcanzamos hace dos años y medio y medio sigue en pie". Merz confirmó que la decisión se tomará "cuando termine agosto".

Retiro posterior a las vacaciones del receso parlamentario con énfasis en la migración

Después del receso parlamentario de verano, la dirección de la fracción de la Unión se reunirá en Neuhardenberg, Brandenburg, para un retiro de dos días. Los temas principales de discusión serán la seguridad interna, la migración y el estado moderno, como se anunció anteriormente. Se espera la asistencia del Presidente de la Policía Federal, Dieter Romann, y el experto en migración Ruud Koopmans de la Universidad Humboldt de Berlín. Brandenburg celebrará elecciones estatales el 22 de septiembre.

El retiro se llevará a cabo justo antes de una posible segunda reunión sobre migración del gobierno federal, la Unión y los estados. La dirección de la fracción de la Unión reafirmará su postura de que la inmigración a Alemania debe disminuir significativamente para lograrlo, y considera que los controles fronterizos y la rechazo de refugiados whose asylum procedures belong to another EU member state son absolutamente esenciales.

En un acto de campaña en Brandenburg an der Havel el miércoles por la noche, Merz estableció un plazo: "Si el gobierno federal no nos proporciona una declaración vinculante para el próximo martes de que la inmigración descontrolada en las fronteras cesará, y aquellos que aún lleguen serán rechazados en las fronteras alemanas, entonces las conversaciones adicionales con el gobierno federal son inútiles".

