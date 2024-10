Merz propone una reducción gradual de las tasas impositivas.

El potencial candidato a canciller de la Unión, Merz, enfatiza reiteradamente la necesidad de reducir los impuestos empresariales. Asegura que esto se materializará bajo su liderazgo, aunque en múltiples fases, aclara. Sin embargo, no confía exclusivamente en esta promesa para ganar las elecciones contra el canciller Scholz, sino en otro factor.

Dado los límites fiscales a nivel nacional, el candidato a canciller de la Unión, Friedrich Merz, no ve margen para reducciones fiscales sustanciales. "No estamos promoviendo recortes fiscales drásticos", dijo Merz al Süddeutsche Zeitung (SZ) en una entrevista, cuando se le preguntó sobre el financiamiento de un alivio fiscal generalizado.

En cambio, Merz aboga por menores y graduales alivios fiscales para las empresas. "Propondremos medidas prácticas para una reforma fiscal empresarial que podría desarrollarse en múltiples etapas", dijo. Lo que las empresas necesitan más es previsibilidad. "Si establecemos al comienzo de la legislatura: Este es nuestro plan para los próximos cuatro años, entonces la reducción de las tasas fiscales es importante, pero aún más crucial es la garantía y la previsibilidad para las empresas. Aspiramos a un plan que beneficie a los trabajadores, es decir, a aquellos que se levantan cada mañana y contribuyen a sus trabajos".

En la antesala de las elecciones federales, Merz busca diferenciarse del incumbente Olaf Scholz no solo en términos de políticas, sino también personalmente. "He vivido mi vida de manera diferente a la de Sr. Scholz. No opté de inmediato por una carrera política de por vida después de un breve período en la profesión", dijo Merz a SZ. Si Scholz le critica por falta de experiencia gubernamental, Merz presuntamente respondería: "De acuerdo, y la experiencia con usted, Sr. Scholz, es probable que una parte significativa de la población ya no la desee".

Merz destaca su experiencia empresarial. "He tenido una carrera política prolongada, pero también una carrera profesional larga. Nunca he hecho lobby. He trabajado para dos importantes empresas estadounidenses en Alemania y he tenido amplias relaciones con empresas medianas. Cualquiera que solo haya estado en política carece de esta experiencia de la vida".

El candidato a canciller de la Unión, Merz, cree que la Comisión debería centrar

Lea también: