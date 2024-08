- Merz propone que Scholz disuelva la coalición para lograr un acuerdo migratorio más favorable.

Tras el reciente y trágico apuñalamiento, Merz, líder de la oposición de CDU, propone un ajuste conjunto en la política de inmigración al Canciller Scholz de SPD, ignorando a los socios de coalición, Verdes y FDP. Merz expresó, "Si logramos cooperar, Unión y SPD, entonces no necesitaríamos ni a FDP ni a Verdes para implementar los necesarios cambios legales."

La propuesta de Merz implica esencialmente una ruptura de la coalición. El acuerdo de coalición de 2021 establece: "En el Bundestag alemán y sus comités, las facciones de la coalición votarán unánimemente. Esto incluye políticas no cubiertas. Se excluyen alteraciones de mayorías."

En cuestiones éticas como la muerte asistida, la disciplina de facción suele suspenderse. Sin embargo, en un tema político importante como la política migratoria, los Verdes y FDP pueden no estar inclinados a aceptar.

Merz hizo referencia a la competencia del Canciller en la guía, enfatizando que el SPD y la Unión comandan 403 de los 733 miembros del Bundestag, lo que les da una clara mayoría en el parlamento. Merz aclaró, "Esto no es una llamada para unirse a una coalición. No tenemos intención de unirnos al gobierno." Sin embargo, la acción rápida es esencial, eliminando todas las barreras. "Ahora el Canciller está perdiendo el control de su propio país. Está perdiendo la confianza."

Scholz no respondió a la propuesta de Merz, según Merz. "No expresó un acuerdo inmediato", dijo Merz. Sin embargo, espera una respuesta "dentro de unos pocos días". Las conversaciones entre los dos, sugirió Merz, podrían comenzar "esta tarde", pero "un día o dos después también es aceptable".

Scholz: Cooperación: sí - pero "no en todas partes"

En una reacción pública preliminar, Scholz dio la bienvenida a la propuesta de una reunión con el líder de la CDU en un evento de campaña en Turingia, pero expresó su desacuerdo con el cambio de mayorías para un acuerdo migratorio. "El gobierno y la oposición deben colaborar constantemente", dijo, pero luego añadió: "No en todas partes, pero en unidad."

Sin embargo, es adecuado "que el líder de la oposición en el Bundestag alemán también proponga la cooperación" en la reducción de la migración irregular. Sin embargo, Scholz se refirió a las restricciones legales: "Nuestros acuerdos internacionales aplican. Las reglas de la Unión Europea aplican. Nuestras leyes fundamentales aplican. Y luego Numerous recommendations prácticas son bienvenidas."

Merz llega con una corbata - y se va sin ella

Scholz y Merz discutieron durante más de una hora por la mañana en la Cancillería. Alrededor de las 9 a.m., el presidente del grupo parlamentario CDU/CSU llegó a la Cancillería, usando una corbata. Al salir de la sede del gobierno alrededor de las 10:15 a.m., la corbata había desaparecido. Merz aclaró esto stating, "Conversamos cordialmente el uno con el otro, y para proteger mi corbata, me la quité."

Merz posteriormente se refirió a un "ambiente maravilloso" durante la conversación. Ya había aplicado presión significativa con anterioridad. Bajo el lema "¡Basta ya!", abogó por un cambio en la política migratoria como temprano como el domingo y reiteró esto en un evento de campaña en Dresde el lunes. "No deseamos nada más y nada menos que el Canciller Federal cumpla su juramento y proteja al pueblo alemán."

Merz propone comisionados migratorios de la Unión y el gobierno

En su reunión con Scholz, Merz sugirió designar comisionados del gobierno y de la Unión para examinar las oportunidades legales para realinear la política migratoria. Para la fracción de la Unión, Merz propone enviar al parlamentario responsable Thorsten Frei (CDU) a la reunión.

Además, el líder de la fracción hizo sugerencias específicas para poner en marcha cambios en la política migratoria ya en la primera semana de la sesión del Bundestag a mediados de septiembre. Según la propuesta de Merz, solo el presupuesto de 2025 debería discutirse oficialmente durante la semana pertinente. Se reservaría media día para determinar los cambios acordables en la política migratoria.

Concretamente, la Unión exige el rechazo de los solicitantes de asilo rechazados para enviarlos de vuelta a Siria y Afganistán, y la pérdida inmediata de cualquier estatus de residencia alemán para los refugiados que viajan desde Alemania a su país de origen. Se deben realizar controles permanentes en las fronteras externas de la UE y conceder más poderes a la Policía Federal. Además, Merz menciona la declaración de una "emergencia nacional" para eludir la ley de la UE y rechazar a los migrantes que ingresaron por primera vez a otro país de la UE.

Escasas posibilidades para una gran coalición informal

Sin embargo, la disposición fundamental para la cooperación puede que no se traduzca en resultados concretos, lo que probablemente se hará evidente después de las elecciones estatales de Sajonia y Turingia este domingo. Si el intento de cooperación falla, no sería el primero.

Scholz y Merz ya habían mantenido conversaciones sobre inmigración en el otoño del año anterior antes de una cumbre migratoria de los gobiernos federal y estatal. Sin embargo, el líder de la fracción CDU/CSU estaba insatisfecho con el paquete de medidas acordado por Scholz y los ministros-presidentes y rechazó la cooperación adicional. En ese momento, se trataba de crear un grupo de trabajo conjunto del gobierno y la Unión para el control de la inmigración, lo que Scholz rechazó. "Con eso, el acuerdo migratorio en Alemania, en mi opinión, está resuelto", dijo Merz a principios de noviembre.

Después de la propuesta de Merz para un ajuste conjunto en la política migratoria, puede que deba abordar a los Verdes y FDP, ya que pueden no alinearse con el SPD y el CDU en las políticas migratorias debido a sus posiciones diferentes. El acuerdo de coalición establece votaciones unánimes entre las facciones de la coalición, lo que podría plantear un desafío.

En respuesta a la propuesta de Merz, Scholz expresó su apoyo a la colaboración, pero descartó el cambio de mayorías para un acuerdo migratorio, indicando que la cooperación estaría limitada a áreas específicas en lugar de una revisión de políticas a gran escala.

