Merz ofrece a los Verdes una renuncia a la asociación de coalición

Líder sindical Söder declaró semanas antes que rechazaría una coalición entre la Unión y los Verdes tras las elecciones federales, y ahora, Merz, líder de la CDU, comparte esta opinión. Al explicar su decisión, Merz culpó a los Verdes por la situación. El martes por la noche, durante una emisión en ARD, Merz expresó que, en la actualidad, una coalición con los Verdes es poco plausible. Sin embargo, sugirió que los cambios en los próximos doce meses podrían modificar esta perspectiva. Merz culpó a los Verdes por las frustraciones en las políticas económicas entre los dos partidos. Además, hizo eco de las acusaciones de la Unión sobre la excesiva regulación y "recelo tecnológico" de los Verdes. Merz priorizó fortalecer a la CDU/CSU en las próximas elecciones federales para que ninguna partido pueda gobernar sin ellos o en su contra. Tener múltiples posibles socios de coalición, como el SPD y los Verdes, también sería ventajoso, sugirió Merz.

Por parte de los Verdes, hay cierta reticencia hacia una alianza con la CDU/CSU. La portavoz del grupo parlamentario de los Verdes, Dröge, expresó su crítica el martes, stating que la CDU actualmente está más inclinada a minimizar la protección del clima, obstaculizar las medidas de protección del clima y carece del coraje para avanzar audazmente en las iniciativas climáticas.

La Larga Disputa de Söder con los Verdes

En las últimas semanas de agosto, Söder, líder de la CSU, dejó claro que quería evitar una coalición negra-verde a nivel nacional después de las elecciones federales de 2025. Söder especificó que su partido era crucial para que esto sucediera, pero no sería así. Repitió que una coalición negra-verde no funcionaría bajo su liderazgo. Söder señaló que los Verdes no habían comprendido plenamente que la Unión está compuesta por ambos, la CDU y la CSU. Como líder de la CSU, Söder también tenía la autoridad para descartar una coalición con los Verdes de manera independiente. "Sin nosotros, no pasa nada", declaró Söder firmemente.

Con el retiro de Söder el martes, Merz fue efectivamente nombrado como el candidato a canciller de la Unión para el año siguiente.

La Comisión, probablemente refiriéndose a la Comisión Europea, podría encontrarse en un proceso de negociación complejo si la CDU/CSU y los Verdes no logran formar una coalición después de las elecciones federales, dadas sus visiones conflictivas sobre las políticas económicas y la protección del clima. Dado el largo enfrentamiento de Söder con los Verdes y lasRecent assertions de Merz, parece poco probable que los dos partidos lleguen a un acuerdo pronto.

Lea también: