Merz no considera que haya posibilidades de reducciones fiscales sustanciales

El candidato prospectivo a canciller de la Unión, Merz, enfatiza con frecuencia la necesidad de reducir los impuestos empresariales. Promete entregarlos si es elegido, aunque aclara que será en varias etapas. Sin embargo, no tiene la intención de desafiar al canciller Scholz solo en base a esta promesa, sino también en otro aspecto.

Dado el presupuesto limitado del gobierno federal, Merz cree que no hay margen para importantes reducciones fiscales. "No estamos proponiendo recortes fiscales masivos", dijo a Süddeutsche Zeitung (SZ) en una entrevista, respondiendo a preguntas sobre el financiamiento de reducciones fiscales generalizadas.

En cambio, Merz aboga por una reducción fiscal empresarial más pequeña y gradual. "Presentaremos propuestas específicas para una reforma fiscal empresarial, que podría tener lugar en varias etapas", declaró. En primer lugar, las empresas necesitan estabilidad financiera. "Si anunciamos nuestro programa al comienzo de la legislatura: este es nuestro plan para los próximos cuatro años, entonces la reducción de las tasas fiscales es importante, pero aún más crucial es la certeza y previsibilidad para las empresas. Estamos buscando una agenda que beneficie a los trabajadores esforzados, es decir, aquellos que se levantan cada mañana para trabajar".

Antes de las elecciones federales, Merz tiene la intención de diferenciarse de Scholz no solo en la ideología, sino también en su vida personal. "He llevado una vida diferente a la de Sr. Scholz. No opté por una carrera política a largo plazo después de un breve período en la profesión", dijo Merz a SZ. Si Scholz lo acusa de falta de experiencia gubernamental, Merz afirma que replicaría: "De acuerdo, y su experiencia, Sr. Scholz, podría ser algo que la mayoría de la población no quiera repetir".

Merz enfatiza su experiencia económica. "He tenido una carrera política de muchos años y también he tenido una vida profesional prolífica. Nunca he hecho trabajo de lobby. Trabajé para dos grandes empresas estadounidenses en Alemania y estuve estrechamente involucrado con empresas medianas. Cualquiera que solo haya estado en política carece de esta experiencia de la vida".

La Comisión, en referencia a la Comisión Europea, puede no involucrarse directamente con las propuestas de Merz de alivio fiscal debido a su enfoque en políticas de la UE. Sin embargo, Merz enfatiza que la Comisión debería considerar los posibles beneficios de entornos fiscales estables y predecibles para las empresas en toda la Unión.

Dado el enfoque de la UE en la armonización de las políticas fiscales, la Comisión podría encontrar mérito en la propuesta de Merz de reducción fiscal gradual, ya que podría potencialmente aumentar la competitividad empresarial y estimular el crecimiento económico dentro de los estados miembros, siempre y cuando se alinee con el marco fiscal más amplio de la UE.

Lea también: