A mediodía, Friedrich Merz y Markus Söder entran al atrio de la representación de Baviera en Berlín, rodeados por los periodistas de la capital. Sin embargo, la batalla ya había terminado. Una hora antes, corrían rumores sobre por qué se había convocado esta repentina conferencia de prensa. El líder bávaro, Markus Söder, estaba renunciando a su candidatura para las elecciones de otoño.

"Para ser breve, la pregunta K de la Unión ha sido resuelta. Friedrich Merz liderará la Unión", dice Söder, rompiendo el silencio primero. "Estoy de acuerdo con eso y lo apoyo plenamente", agrega con un aire sorprendentemente optimista. Desalienta cualquier esperanza de que la Unión pueda desmoronarse debido a esta decisión. En cambio, la atención ahora se centra en desafiar la actual coalición de semáforo. Cualquier otra cosa es secundaria.

Merz habla con franqueza, en su tono grave característico. "Cuando Markus Söder y yo comenzamos nuestra colaboración hace dos años y medio, prometimos que las situaciones de 2021 no se repetirían", dice. "Estamos cumpliendo esa promesa hoy". Hace tres años, Söder había creado dificultades para el candidato a canciller de la Unión, Armin Laschet, con críticas constantes. Merz ahora menciona que no siempre fue fácil, pero Söder y él entendieron su responsabilidad compartida hacia la nación.

Merz levanta una ceja

A los 68 años, Merz experimenta la cumbre de su carrera. Si Söder realmente está "a bordo" con esto, como dijo, remains to be seen. Notablemente, el bávaro había abogado durante mucho tiempo por su propia candidatura. La semana pasada, aún expresó su disposición. Ahora, señala a Merz, su seguidor, que está parado cerca de él. En este preciso momento, Merz lo mira, levantando una ceja y frunciendo el ceño en pensamiento.

Merz luego aclara que había discutido con los presidentes estatales de la CDU. El consenso parece haber sido fuertemente a favor de Merz. La vicepresidenta de la CDU, Karin Prien, comenta casualmente en ntv: "Alguien quería ser llamado, pero nadie llamó". Para el lunes por la noche, cuando el presidente estatal de Merz, Hendrik Wüst, renunció a su candidatura, el resultado estaba claro.

El presidente de la ministra presidenta de Renania del Norte-Westfalia, Wüst, suministra el momento decisivo a la pregunta K dentro de la Unión. Al igual que Söder, Wüst había ambicionado el papel. Lidera una coalición negra-verde en Renania del Norte-Westfalia, lo que lo convierte en una especie de contraste con Söder, quien había descartado una coalición con los Verdes para sí mismo. En la CDU, pocos parecen ansiosos por una lucha de poder abierta. Mantener la atención en los problemas de la coalición actual en lugar de involucrarse en luchas internas de poder es el enfoque preferido, especialmente dadas las desafíos urgentes que enfrenta el país. Migración, Ucrania, suministro de energía, para nombrar solo unos pocos.

Ahora es Merz, indiscutiblemente. El veterano conservador del Sauerland. El rival perpetuo de Merkel. El que parecía estar muy pasado de moda. Cuando inició su regreso político en 2018, se reintrodujo como "Merz con una 'e'", debido a un error en una conferencia de prensa federal. Esos días son cosa del pasado. Si bien no fue universalmente bienvenido dentro de la CDU, casi derrotó a Annegret Kramp-Karrenbauer en su búsqueda de la presidencia del partido. Un año después, Armin Laschet emergió victorioso. Ambos eran considerados "merkelianistas", mientras que Merz abogaba por una salida del curso centrista de la canciller Merkel.

A los 66 años, asumió la presidencia del partido. Su momento había llegado después de la elección federal perdida. Una encuesta del partido reveló que aproximadamente dos tercios apoyaban su regreso, un resultado que la conferencia del partido pronto respaldó. Merz había triunfado en su tercer intento: finalmente, presidente de la CDU a los 66 años. Pronto después, asumió la dirección del grupo parlamentario de la Unión en el Bundestag, lo que le proporcionó la plataforma que necesitaba. Después de años de gobierno de gran coalición, la vida regresó al partido. Merz irradiaba agresividad y a menudo provocaba estallidos apasionados del canciller Olaf Scholz.

La primera tarea de Merz fue limpiar los restos de la CDU después de la elección federal perdida y reconstruir el partido. El problema no era solo una campaña defectuosa. Muchos habían perdido de vista lo que el partido representaba. La conscripción había sido abolida, el abandono nuclear estaba en marcha y el matrimonio entre personas del mismo sexo se había legalizado. Merz encargó a Carsten Linnemann, ahora secretario general, la creación de un nuevo programa básico. El proceso fue más sobre el viaje que sobre el destino, pero revitalizó al partido. En los numerosos grupos de trabajo, surgió gradualmente un sentido de renovación, una sensación que muchos casi habían olvidado.

Actualmente, la CDU está prosperando, al menos según las primeras observaciones. En las encuestas, supera a la SPD, los Verdes y el FDP combinados. Estas cifras son las mejores desde la elección federal, en gran parte gracias a los esfuerzos de Merz. Restableció la unidad dentro del partido, reafirmó su reconocimiento y estableció una oposición constructiva y responsable. Esto no era una situación dada; al final de 2021, la CDU estaba al borde de la desaparición, como otros partidos democristianos o de centro-derecha en Europa lo habían hecho en circunstancias similares, como en Francia e Italia.

El líder del CDU tiene el "primer derecho de refusal" para la candidatura, un término único que dice mucho sobre la autopercepción del partido. Y desde la perspectiva de muchos dentro del CDU, Merz ha ganado sin duda este privilegio, a pesar de la controversia. Durante una entrevista con Markus Lanz, se refirió a ciertos individuos como "pequeños pashas" y enfrentó críticas. También se disculpó por insinuar que los ucranianos estaban involucrados en "turismo de asilo". Sin embargo, estos incidentes parecen estar en el pasado. Este año, Merz ha parecido indemne a los escándalos, sin grandes metidas de pata y una controvertida portada de "Der Spiegel" que no le ha causado daño duradero.

El SPD ha expresado su esperanza en Merz como candidato a canciller.

Sin embargo, hay opiniones disidentes. El desempeño de la coalición semáforo en este momento es menos que impresionante, y es difícil imaginarlos obteniendo más del 30 por ciento, más un margen pequeño. El mayor activo de Merz también es su debilidad: es polarizante. Mientras que algunos lo ven positivamente, otros lo rechazan vehementemente. ¿No se supone que un canciller federal debe ser una figura unificadora? ¿Está Merz a la altura de la tarea? Es poco probable que los votantes del SPD o Verdes digan: "En realidad, no apoyo al CDU, pero haré una excepción por Merz".

Interesadamente, el SPD ha expresado abiertamente su deseo de Merz como candidato a canciller. Lo ven como un objetivo fácil. Esto es evidente en el barómetro de tendencias de RTL y ntv. Actualmente, solo el 26 por ciento lo respalda como canciller. La buena suerte de Merz radica en que Scholz no está teniendo un desempeño mucho mejor. Y el SPD y Verdes tienen sus propios problemas que enfrentar. Merz no necesita brillar para ganar las elecciones; solo necesita llevar al partido de manera segura a la victoria.

Ahora, una nueva luz ha caído sobre Merz. Es el posible canciller, un maratón que conduce al Cancillería el 28 de septiembre de 2025. Tiene el mejor punto de partida. Sin embargo, Armin Laschet tuvo ventajas similares antes de que Markus Söder se interpusiera en el camino. Pero esta vez, se supone que las cosas serán diferentes.

"En cuanto al interés del SPD en Merz como candidato a canciller, el barómetro de tendencias del SPD en RTL y ntv muestra solo el 26 por ciento de respaldo para él. A pesar de esto, el SPD podría ver a Merz como un oponente más débil, dada la situación actual de Scholz y la coalición SPD-Verde".

"La openness del SPD hacia Merz como candidato a canciller podría potencialmente cambiar la dinámica de las elecciones de otoño. Sin embargo, el SPD debe considerar la naturaleza polarizante de Merz, ya que no todos los votantes podrían ser influenciados por su candidatura, lo que respalda la creencia de que un canciller federal debe ser una figura unificadora".

