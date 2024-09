- Merz exhibe reservas hacia la BSW, mientras que concede una autonomía ilimitada a las asociaciones nacionales.

El líder de la CDU, Friedrich Merz, ha expresado dudas sobre la posibilidad de una alianza con el grupo de Sahra Wagenknecht, pero ha concedido a sus afiliados de Sajonia y Turingia la autonomía para negociar con la BSW.

En respuesta a las discusiones con la dirección de la CDU, Merz comentó: "Esto es esencialmente la plataforma de un individuo que expresa sus puntos de vista políticos en las últimas encuestas estatales". Además, añadió: "Sin embargo, no estoy seguro de la postura de este partido sobre las tarifas de aguas residuales en Turingia y Sajonia". Durante una reunión conjunta en Berlín con el Ministro Presidente de Sajonia, Michael Kretschmer, y el líder del partido de Turingia, Mario Voigt, Merz expresó estas opiniones.

Cuando se le preguntó sobre las posibles sinergias entre la CDU y la BSW, Merz admitió que no tenía respuesta. "He formado una impresión o percepción de Sahra Wagenknecht. No puedo evaluar a los recién llegados que se han unido a esta alianza", reveló Merz. La BSW solo ha presentado candidatos en seis de los 44 distritos de Turingia.

Merz describió la BSW como una caja de misterios.

"En esencia, es como una caja misteriosa o una caja carmesí, como quien dice", explicó Merz, refiriéndose a Wagenknecht, quien una vez fue miembro del SED y se consideró la punta de lanza del ala comunista dentro del Partido de la Izquierda. " Tendremos que abrirla, y eso es algo que los habitantes de Turingia y Sajonia tendrán que enfrentar", enfatizó Merz, mientras miraba a Voigt y Kretschmer.

En cuanto al resolución del conflicto en curso entre la CDU federal y el Partido de la Izquierda, que también incluye a la AfD, Merz afirmó: "La resolución sigue siendo válida. Tratar con ella será responsabilidad de las dos asociaciones estatales en Sajonia y Turingia". En Turingia, una coalición de tres partidos liderada por Voigt con BSW y SPD parecería depender del Partido de la Izquierda.

Merz concluyó que los resultados electorales en ambos estados sugerían que la CDU "sirve como el último bastión protegiendo el centro democrático del populismo de derecha que afecta a nuestra nación".

