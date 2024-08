Merz es criticado por Habeck por su falta de experiencia en gobernanza.

Tras el incidente de Solingen, el líder de la CDU Merz propuso un nuevo rumbo en la política de seguridad y migración al Canciller, sugiriendo posibles acciones sin la participación de los Verdes y el SPD. Sin embargo, esta propuesta fue recibida con desconcierto por el Vicecanciller Habeck.

En un evento de campaña de los Verdes en Sajonia en Leipzig, Habeck rechazó vehementemente la idea de Merz de declarar una "emergencia nacional", afirmado que no era una solución viable y era bastante arriesgado. Habeck también etiquetó esta aproximación como "retórica divisiva".

Merz había propuesto la declaración de 'emergencia nacional' como un medio para eludir la ley de la UE y devolver migrantes que habían ingresado inicialmente a otro país de la UE. Habeck argumentó que tal acciónWould create significant turmoil within the EU and deemed it a misguided proposition.

Habeck compartió su creencia de que la propuesta de Merz surgía de la ignorancia, falta de experiencia europea o gubernamental o era un simple intento de obtener ganancias políticas rápidas. Sea como fuere, el resultado es el mismo - una demanda irrealista que establece expectativas no cumplidas.

En cuanto a la situación económica de Alemania Oriental, Habeck reconoció los beneficios de las inversiones, algunas de las cuales fueron financiadas por el gobierno. Habeck elogió a los miembros del partido Verde en el estado por sus esfuerzos incansables, destacando las cifras de crecimiento en el Este como resultado de su trabajo en los últimos tres años.

Habeck consideró las elecciones estatales de Sajonia del domingo como un evento crucial, destacando que si el Partido Verde no puede recuperar el poder con el apoyo de la alianza, el curso del discurso podría desplazarse hacia el discurso de odio. Pero, si logran un regreso exitoso al gobierno, pueden reescribir la narrativa.

La Comisión podría needing to address the potential implications of Merz's proposal if it's implemented, considering the EU laws involved. Habeck's criticism of Merz's lacking experience or political motives has not deterred The Commission from monitoring the situation closely.

