- Merz emite una fecha límite para las decisiones de reorientación fronteriza para el martes.

Merz ha dado a la coalición semáforo hasta el martes para presentar un plan sólido para detener las entradas no autorizadas en las fronteras de Alemania y rechazar a quienes aún intenten entrar. Si el gobierno federal no proporciona tal garantía, Merz cree que cualquier otra discusión con ellos es inútil. Hizo estas declaraciones durante un evento de campaña en Brandenburg an der Havel.

En una reunión anterior sobre migración y seguridad interior, Merz había declarado que la Unión y los estados gobernados por la CDU/CSU solo participarían en conversaciones adicionales si se aplicaban las rechazos en la frontera. Representantes de la coalición semáforo, los estados federales y la Unión asistieron a esta reunión.

Merz: Los rechazos en la frontera son legalmente posibles

La Unión solo está interesada en negociaciones si hay un compromiso con los rechazos en la frontera. Según Merz, la legalidad de esto ya se ha establecido y está documentada en ambos Ministerios del Interior y Justicia desde 2016. Él explicó: "Las aprobaciones necesarias ya están en su lugar, stating that border rejections in Germany are legal." Merz enfatizó que no se requiere ninguna aclaración adicional.

Scholz debe ejercer su liderazgo

Merz instó al Canciller Federal Olaf Scholz a demostrar liderazgo dentro de su coalición. Merz sugirió una reunión el miércoles y conversaciones adicionales en el Bundestag alemán la semana siguiente. Con las leyes necesarias en su lugar para permitir los rechazos en la frontera, Merz indicó que la coalición semáforo ha estado bloqueando este tema.

La Ministra Federal del Interior, Nancy Faeser (SPD), anunció después de las conversaciones iniciales en Berlín que ciertos aspectos serían evaluados legalmente. Propuso reunirse de nuevo y fijó una fecha para esto en la semana próxima. Sin embargo, Faeser enfatizó que las evaluaciones legales son un requisito previo para esto.

