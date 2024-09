Merz considera muy improbable una coalición con BSW en Turingia o Sajonia.

El líder de la CDU, Friedrich Merz, considera extremadamente improbable coaliciones con la alianza de Sahra Wagenknecht en Turingia o Sajonia. No se opone a la idea de algún tipo de acuerdo o consideración, pero su principal objetivo sigue siendo evitar que Björn Höcke, miembro de AfD, se convierta en Ministro Presidente de Turingia. Desea evitar acusaciones de no haber agotado todas las posibilidades.

En cuanto al BSW, los considera principalmente un proyecto personal que no está activamente involucrado en la política de Turingia o Sajonia. En cuanto a los asociados de BSW en los estados, comentó: "No tengo idea de lo que piensan". Por lo tanto, sugirió que los políticos de la CDU en ambos estados se comuniquen con el BSW. Sin embargo, hay una postura en particular con la que la CDU no estará de acuerdo: sentimientos antiestadounidenses y creencias prorrusas.

Merz expresó su preocupación por la situación en Ucrania, diciendo: "No creo que haya una manera de iniciar el proceso de paz en este momento". Solo cuando otras acciones militares parezcan infructuosas o Kiev pierda su control, Rusia cesará sus acciones.

En el futuro cercano, Alemania puede necesitar mantener su ayuda militar a Ucrania. "Creo que tendremos que proteger la libertad y la paz de Rusia a largo plazo, no con Rusia", dijo Merz. Esta realización es amarga. "En este momento, no hay otra opción, al menos mientras Putin y su administración estén en el poder".

A pesar de las reservas de Merz sobre la coalición con la alianza de Sahra Wagenknecht, sugirió explorar posibles acuerdos o consideraciones con los contrapartes de la CDU en Turingia y Sajonia, siempre y cuando no promuevan sentimientos antiestadounidenses o creencias prorrusas. Sin embargo, una coalición completa con la alianza, como Merz enfatizó anteriormente, parece altamente improbable.

