Merz aboga por un mayor reconocimiento de las actuaciones y alienta la meticulosidad.

El potencial Canciller de la Unión, Friedrich Merz, aboga por un cambio de mentalidad hacia el éxito financiero. En una entrevista con "Bild am Sonntag", dijo: "Me gustaría cambiar un poco nuestra forma de pensar". Él cree que el éxito financiero, formar parte de él, es aceptable de mostrar, sin necesidad de alardear. Esto, según él, puede inspirar y motivar a otros, con el mensaje de "Haz lo mismo".

Merz expresó su preocupación por la actitud de algunas personas hacia el trabajo. Cuando se ve como una "molesta intrusión en nuestro tiempo libre", resulta en "un significativo declive en la prosperidad".

Merz recordó con orgullo sus ganancias millonarias en el mercado libre: "Estoy contento con ello, no cayó del cielo, lo gané", afirmó, y agregó: "Quizás trabajé más de ocho horas al día. Me gustó y tuve suerte". Él aclaró que su regreso a la política no fue impulsado por el dinero: "De lo contrario, no habría vuelto".

Un Millón de Euros Anualmente

Después de dejar la política en 2009, Merz acumuló una fortuna en el mundo empresarial, sirviendo como director de la división alemana de Blackrock, entre otros proyectos. Su ingreso anual se aproximó a un millón de euros en 2018. Renunció a sus cargos en Blackrock y otros roles empresariales en 2020.

En una entrevista con "Bild am Sonntag", Merz planteó la posibilidad de que los ciudadanos trabajen más horas en el futuro. "¿Por qué trabajamos menos horas hoy en día con 45 millones de personas empleadas, en comparación con hace 30 años cuando había siete millones menos de personas empleadas?", se pregunta Merz. Para él, el trabajo puede ser "un componente de nuestra realización personal, una parte de nuestra autorrealización".

Merz cita a EE. UU. como ejemplo de cómo manejar el trabajo y la prosperidad efectivamente. Él desea que Alemania sea "una nación - y siempre he admirado esto en Estados Unidos - que no menosprecia el éxito, sino que dice: Aprendamos de este ejemplo".

