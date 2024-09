Merkel recibe un regalo de cumpleaños de Seehofer

Antes del cumpleaños de Angela Merkel, el exjefe de la CSU, Seehofer, tiene un deseo para la ex canciller: espera que reconozca sus errores en la política de refugiados. "Creo que Angela Merkel no perdería prestigio si simplemente asumiera: no siempre tuve éxito en el tema de la migración", dijo Seehofer a Süddeutsche Zeitung. "No me siento victorioso de que ahora estén sucediendo muchas cosas que he estado impulsando durante años y que me han etiquetado como radical de derecha por algunos. Pero me siento personalmente satisfecho, aunque".

Los sólidos resultados de AfD también preocupan a Seehofer. "Una de las consecuencias más dañinas de la política de Merkel es el aumento de riesgo de AfD", argumenta el antiguo líder de la CSU y primer ministro de Baviera. Por lo tanto, apoya la estrategia del líder de la CDU, Friedrich Merz, y su nominación como candidato a canciller de la Unión. "Merz sabe de qué habla", piensa Seehofer. "Después de que sugirió una política de migración en una conferencia de prensa federal, simplemente lo llamé y dije: 'Friedrich, así se gobierna un país'".

"Entonces también tendría que escribir un libro"

Seehofer y Merkel sirvieron como líderes de partido durante una década juntos. Incluso trabajaron en el gabinete del canciller Kohl. Seehofer también estuvo en el primer y último gabinete de Merkel.

Ahora, Seehofer está ansioso por el libro que Merkel planea lanzar en noviembre, especialmente por cualquier sección sobre la disputa de la política de refugiados. "No puedo esperar a ver cómo describe esta época en su libro", dice Seehofer. "Si tergiversa las cosas allí, también tendría que escribir un libro".

Merz necesita abordar a su audiencia más como un estadista que Seehofer en la fiesta de cumpleaños. Se rumorea que su relación es tensa. Sin embargo, está programado para dar un discurso en el cumpleaños de Merkel. En el pasado, ha sido vocal sobre el récord de liderazgo de Merkel en público.

