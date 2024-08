- Merk a menudo se encuentra con numerosas situaciones interrumpidas debido al VAR.

El exárbitro de la Bundesliga y la Copa del Mundo Markus Merk sostiene que el fútbol moderno está perdiendo su ritmo debido al árbitro asistente de video (VAR). Él recuerda sus días cuando el objetivo principal era acelerar el juego. "Ahora, sin embargo, con el VAR, es justo lo contrario. Estamos siendo testigos de un gran número de pausas", comentó el de 62 años de Kaiserslautern en una entrevista con "Kicker". Criticó a los árbitros actuales por tácticas de retraso.

"En ocasiones durante la Eurocopa, los árbitros mantenían conversaciones con los jugadores antes de los saques de esquina o libres, retrasando intencionalmente el juego para permitir comprobaciones de fondo y garantizar la equidad en el ataque anterior", continuó Merk. Él enfatizó que las habilidades principales de los árbitros están siendo comprometidas.

"No todos los choques son falta"

Merk afirmó que el VAR fomenta discusiones que de otra manera no existiría. Cuanto más lento se desarrolla una escena de conflicto, más impactante parece un toque: "Pero el fútbol es un deporte de contacto, y no todos los choques son falta". A pesar de no estar en contra del concepto de la tecnología, sugiere que su aplicación requiere una adaptación y refinamiento gradual con el tiempo. Merk recibió el título de mejor árbitro de Alemania en siete ocasiones y presidió 339 partidos de la Bundesliga, así como las Copas del Mundo de 2002 y 2006.

