Mercedes está renunciando a su participación en la industria de los taxis.

Durante décadas, los Mercedes-Benz han sido los vehículos preferidos por los taxistas alemanes. Sin embargo, las ventas de modelos populares como la Clase E y la Clase B han caído en picado este año, con el CEO de Mercedes-Benz, Ola Källenius, liderando este cambio.

En 2019, Mercedes-Benz era el rey indiscutible del mercado automovilístico alemán, con más de la mitad de los taxis en circulación lucían su emblema. Sin embargo, en la actualidad, según informa "Handelsblatt", Mercedes-Benz ha dado un giro drástico y ha dicho adiós a este segmento de mercado. El número de vehículos Mercedes-Benz registrados para uso de taxi ha caído en más del 70% en los primeros ocho meses de este año.

El descenso de las ventas de los modelos Clase E y Clase B es aún más pronunciado, con una disminución del 90-95%. El único modelo de Mercedes-Benz que sigue siendo del agrado de las empresas de taxis es el Mercedes-Benz Vito. Según los datos de investigación de mercado de Dataforce citados por "Handelsblatt", este es el único modelo de Mercedes-Benz que sigue registrando un número significativo de taxis.

Aunque el mercado de taxis en Alemania lleva años en caída libre, el declive de Mercedes-Benz es especialmente pronunciado. En 2019 se registraron 6.927 nuevos taxis, de los cuales 3.627 eran de Mercedes-Benz. Sin embargo, en los primeros ocho meses de este año solo se registraron 497 Mercedes-Benz de los 3.756 taxis nuevos, lo que significa que su cuota de mercado ha caído del más del 50% al 13%.

Ahora, los modelos Volkswagen Touran y Caddy han tomado el relevo como los nuevos líderes en el mercado de taxis alemán. Toyota también ha superado a Mercedes-Benz en las matriculaciones de taxis.

Este declive no es una casualidad, sino una decisión deliberada del CEO de Mercedes-Benz, Ola Källenius. Como parte de la nueva estrategia de lujo de la empresa el año pasado, Mercedes-Benz dejó de ofrecer versiones especiales y beneficios financieros para la industria del taxi. La empresa confirmó a "Handelsblatt" que ya no produce modelos de taxi en la fábrica. Las empresas de taxis ahora deben hacer que sus vehículos Mercedes-Benz sean convertidos en talleres externos antes de poder utilizarlos para el transporte de pasajeros.

Según Mercedes-Benz, "las tasas de venta e instalación en el transporte de pasajeros no son lo suficientemente sostenibles para una solución de fábrica viable". La industria del taxi simplemente no era lo suficientemente grande y los márgenes eran demasiado estrechos para que Mercedes-Benz obtuviera beneficios, a pesar de su dominio de mercado de larga data. Un responsable de Mercedes-Benz también declaró que "los taxis no encajan en nuestra pretensión de lujo".

