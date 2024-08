Mercedes-AMG SL 63 S E-Performance - más músculo que grasa

Para aquellos que buscan un descapotable de alto rendimiento, el Mercedes-AMG SL ha sido una fuente de alegría durante décadas. Pero esta vez, con el SL 63 S E-Performance, los alemanes lo han llevado al siguiente nivel. Ninguna otra marca ofrece un descapotable híbrido tan potente - pero entonces, ¿quién necesita tanta potencia?

Ya está claro que no podemos esperar un producto completamente relajado del departamento "SL", dado que AMG ha tomado el control del desarrollo del lujo roadster. Así ha sido desde el R107 (1971), con el nombre del modelo sugiriendo un vehículo deportivo-ligero, pero es más orientado a la comodidad con una tendencia hacia un peso considerable. Sin embargo, el modelo superior recién lanzado parece relativamente delgado con 2.1 toneladas. La palabra clave es relativamente.

Digamos que el adjetivo "atlético" encaja aquí - este SL superior tiene más músculo que grasa. Bajo el capó, no solo está el familiar 4.0 litros V8 con 450 kW/612 CV, sino también una compacta unidad de potencia eléctrica (150 kW/204 CV). Además, hay una transmisión de dos velocidades, que también tiene el potencial de aumentar el peso.

Batería relativamente pequeña

Pero hay una razón por la que esta transmisión híbrida enchufable no se desempeña tan mal en la báscula. La batería es relativamente pequeña, con poco más de 6 kWh. Y eso muestra que el SL superior no se preocupa principalmente por cuestiones ecológicas, sino por el máximo rendimiento. Es posible que te preguntes quién se molestaría en cargar externamente el Benz, con solo 13 kilómetros de autonomía eléctrica.

Claro, la clientela con 223,720 euros en mente probablemente aparcará la bestia abierta en un garaje con un enchufe. Pero probablemente con el pensamiento de que luego avanzará de la manera más óptima posible. Pero, en última instancia, no importa, porque el ocho cilindros no tiene problema en producir esa pequeña cantidad de electricidad durante la conducción moderada para almacenarla en la batería y convertirla de nuevo en propulsión cuando sea necesario.

Al menos, eso es así cuando elijas el modo de conducción adecuadamente. Entonces, el V8 también deleita con su presencia, con un rugido sutil. Y si conduces agresivamente, no te sorprendas con un consumo de combustible superior a 20 litros. Deberías considerar si la carretera y la situación de tráfico actuales son adecuadas para una prueba rápida de full throttle. Porque con la potencia combinada de 600 kW/816 CV (1,430 Nm de par), este SL acelera tan violentamente que el coche delantero anteriormente lejano de repente parece mucho más cerca de lo que te gustaría.

Aceleración monstruosa

Ese es un buen punto a mencionar, porque ¿cuánto se puede amar un descapotable que acelera tan monstruosamente que casi no hay palabras para describirlo? ¿Puede ser demasiado incluso demasiado? Claro, puedes asumir que la mayoría de los clientes no aprovecharán constantemente la capacidad de acelerar de 0 a 100 km/h en 2.9 segundos. Y alcanzar la velocidad máxima de 317 km/h es probable que sea raro. En la mayoría de los casos, la sensación de que el SL híbrido puede ser tan brutal como lo es, será suficiente. Y, por supuesto, la certeza de que has comprado el modelo más caro.

Hemos bajado la capota eléctrica hace rato y estamos disfrutando de los rayos del sol en combinación con el viento adelante. Para ser honestos, podríamos usar un poco más de ese rugido. Después de todo, estamos renunciando a las ventanas levantadas y los deflectores de viento. Pero incluso en su forma más poderosa, un SL sigue siendo más un caballero que un alborotador - eso es cosa de los roadsters británicos. Tendrías que sentarte atrás para obtener más tormenta, pero el espacio solo es realmente adecuado para niños. La insignia SL significa 2+2 por excelencia.

Turista de confort relajado con Plus de Potencia

¿Hay algo más que saber? Claro - y es que los asientos particularmente cómodos con sus diversas funciones de alta tecnología (climatización y masaje) combinan con la suspensión semi-activa, que funciona bastante suave en el ajuste más cómodo. Compensa cualquier movimiento de balanceo en giros rápidos y una dirección trasera de serie asegura un rendimiento de esquina soberbio sin hacer que el SL parezca agitado. Sigue siendo el turista de confort relajado - con una porción extra de potencia aquí.

La pregunta es cómo manejar un coche tan complejo. Tradicionalmente, Mercedes lo hace bastante bien con el control por voz y, aparte de eso, con una pantalla táctil receptiva y relativamente pocos, pero claros menús en comparación con lo que hay en el mercado. La unidad de monitor grande se puede ajustar en ángulo por un motor eléctrico en caso de condiciones de luz desfavorables. Desfavorable también es el precio del SL superior. Pero entonces, un coche sueño no sería un coche sueño.

