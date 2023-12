Melo Anthony, estrella de la NBA, lanza una colección de ropa de calle en la Semana de la Moda de Nueva York

Presentados durante una pasarela digital en 3D en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, los siete diseños, reunidos bajo el lema de la colección "Un futuro negro", se paseaban como avatares por un espacio negro en un breve vídeo en línea. Los tops marcan el lanzamiento de la nueva iniciativa de Anthony, el programa Stayme7o Propel, de apoyo a la creatividad negra, que es una extensión de su marca de ropa y estilo de vida Stayme7o.

"El programa Propel llega en un momento perfecto", dijo Anthony por teléfono, refiriéndose al reciente auge de los movimientos por la justicia social. "Todo el mundo está tratando de averiguar qué es lo siguiente, o qué hacer. (La idea de) un futuro negro fue fácil de concebir porque ésta es nuestra forma de devolver, haciendo avanzar a la gente."

Aunque los detalles de la nueva iniciativa aún están por llegar, dijo que la moda sólo sería su primera encarnación. Su objetivo es forjar posibilidades para una serie de trabajadores creativos negros, la "comunidad negra desatendida y desfavorecida", que puede toparse con obstáculos financieros o de otro tipo que podrían impedir el progreso de sus carreras. Su visión más amplia se basa en el modelo de "incubadora", dijo, y Anthony está interesado en apoyar a "mentes creativas que tengan una visión y proyectos diferentes... puede ser diseñar casas, diseñar muebles", o cualquier cosa que ayude a "reimaginar los espacios creativos, el paisaje cultural, con diversidad". Y estamos empezando por la industria de la moda".

También está ya disponible una sudadera con capucha Melo x Jordan que lleva el famoso swoosh de Jordan en la parte delantera y "A Black Future" escrito en la trasera, diseñada con la marca homónima de atletismo y calzado de Michael Jordan, y que se vende junto con la colección cápsula. Anthony ya ha colaborado anteriormente con la marca Jordan, por ejemplo en una edición limitada de zapatillas Rag & Bone, y fue el primer atleta en conseguir una zapatilla firmada por Jordan Brand.

A la hora de elegir a los colaboradores, Anthony dijo que quería implicar a gente a la que ya apoyaba. "Intentamos ayudarles si "necesitaban más recursos o difusión o simplemente mucha voz, así que queríamos empezar por ahí, guiarles". La afortunada alineación está formada por las marcas de ropa de calle Barriers Worldwide, Does It Even Matter (DIEM) y Tier NYC, Shakira Javonni, que hace diseños a medida, la marca de mentalidad sostenible Demestik, la marca de ropa de hombre a medida Brooklyn Circus, y el colectivo culinario y de diseño Ghetto Gastro.

La notable excepción, por supuesto, es Michael Jordan, que recientemente se ha comprometido a donar 100 millones de dólares a las iniciativas Black Lives Matter y es partidario del programa Propel y colaborador y socio de Stayme7o.

"Creo que es admirable que cualquier figura pública adopte una postura y utilice su plataforma como herramienta para desmantelar la opresión sistémica", afirma John Gray, cofundador de Ghetto Gastro, sobre por qué es importante que los deportistas utilicen su plataforma para hacer una declaración o pasar a la acción. La camiseta de manga larga del colectivo, con sede en el Bronx, lleva una cita de la feminista Audre Lorde: "La revolución no es un hecho aislado" en la parte delantera y la palabra "Revuelta" garabateada en la trasera.

"La cultura negra informa a la cultura global, estamos afirmando nuestro poder en el presente y trabajando por un futuro equitativo y empoderado", añadió Gray.

Aunque afirmó que "los atletas siempre han alzado la voz" -desde los boxeadores Jack Johnson y Muhammad Ali hasta el jugador de baloncesto Bill Russell- también "se les ha dicho que se callen y se callen y hagan lo que hacen y jueguen a la pelota", dijo Anthony.

"Creo que donde estamos ahora, los atletas nos damos cuenta del poder de nuestras voces, y del poder de nuestro alcance".

Anthony ha hecho incursiones previas en la moda, incluido un espectáculo en la Semana de la Moda de Nueva York en 2018, que se inspiró en el camuflaje, y en 2019, cuando se asoció con el diseñador sudafricano Laduma Ngxokolo para crear una colección centrada en la impresión.

Imagen superior: Una sudadera con capucha diseñada por Jordan Brand junto con la colección cápsula de "Melo" Anthony.

Fuente: edition.cnn.com