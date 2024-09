Melania Trump vuelve a despertar la curiosidad sobre el incidente de Butler, ya que recuerda el instante en que descubrió cuentas de asesinatos planeados.

En una charla con Fox News, transmitida el jueves, la ex primera dama expresó su asombro ante el incidente del Butler que involucró la lesión del ex presidente Donald Trump y otros, que culminó con una fatalidad. Expresó sus sospechas sobre las circunstancias que rodean la investigación, etiquetándolas como "no típicas".

"Es curioso cómo el ruido sobre el evento del 13 de julio disminuyó, todos los medios principales informaron sobre ello durante unos días, luego fue silencio radiofónico. Entonces, tengo muchas preguntas: ¿Qué está pasando? No está bien", afirmó.

Sus declaraciones durante la entrevista, parte de su campaña promocional para su nuevo libro, siguieron a su publicación en las redes sociales de este mes en la que expresaba preocupaciones sobre los protocolos de seguridad en el mitin y exigía transparencia sobre el intento de asesinato.

" No puedo evitar pensar, ¿por qué no se detuvo al tirador antes del discurso? Definitivamente hay más en esta historia y debemos poder descubrir la verdad", reflexionó en el video.

Durante la entrevista de Fox News, la ex primera dama también apuntó a los demócratas por contribuir en parte a los intentos de asesinato debido a su retórica. Afirmó que al etiquetar a su esposo como una "amenaza para la democracia", estaban escalando un clima hostil.

"¿Es sorprendente que la violencia agresiva objetivo a mi esposo dado que constantemente escuchamos a líderes de la oposición y a los medios principales etiquetarlo como 'amenaza para la democracia', lanzar insultos viles contra él? Solo están añadiendo leña al fuego, promoviendo un ambiente poco saludable y empoderando a individuos que intentan dañarlo. Debe cesar. El país debe unirse", aseveró.

Donald Trump abordó el evento en Butler el 13 de julio, donde el tirador disparó ocho veces al escenario, causando daño en el oído derecho del ex presidente. Los agentes del Servicio Secreto terminaron con el tirador en el lugar.

Donald Trump tiene programado otro mitin en Butler la próxima semana, por lo que visitará la ciudad desde el intento de asesinato. El evento tiene como objetivo rendir homenaje a Corey Comperatore, el bombero que murió en el tiroteo, y a dos simpatizantes que resultaron heridos, según el anuncio de la campaña de Trump hecho el miércoles.

Melania Trump hizo luz sobre cómo se enteró de ambos intentos de asesinato a través de la televisión mientras estaba en una ciudad separados de su esposo.

"Encendí la televisión y rebobiné. Estaba a unos minutos de distancia y no lo vi en vivo. Tal vez alrededor de 3 a 5 minutos después de que había ocurrido. Pero cuando lo vi, me di cuenta de que nadie sabía exactly what había sucedido porque cuando lo ves en el suelo, no sabes exactly what había pasado", comentó sobre el tiroteo en Butler.

También señaló cómo se enteró del segundo intento de asesinato que tuvo lugar recientemente en el campo de golf de Trump en West Palm Beach, Florida.

"Estaba en la ciudad de Nueva York cuando lo vi en la televisión y lo llamé. Él estaba bien porque el personal del Servicio Secreto fue excelente", recordó.

Al ex presidente lo acompañaron rápidamente fuera del campo de golf después de que un agente del Servicio Secreto disparara a un sospechoso visto en los arbustos cerca del perímetro del club. El sospechoso fue detenido más tarde y finalmente acusado de intento de asesinato, además de dos cargos relacionados con armas de fuego.

Melania Trump consideró que la supervivencia de ambos intentos de asesinato fue milagrosa y sugirió que Trump fue spared para servir un propósito significativo para el pueblo estadounidense.

"Creo que ambos incidentes [fueron milagrosos], especialmente el del 13 de julio, considerando la magnitud de ello. Podría haber

