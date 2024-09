Melania Trump expresa su orgullo por su pasado como modelo, refiriéndose específicamente a sus sesiones de fotos desnudas.

"Why me siento segura al mostrar mi trabajo como modelo de desnudos? Es más intrigante preguntarse: ¿Por qué la prensa está obsesionada con criticar mi abrazo de la forma humana a través de una sesión de fotos de moda?" declaró en el video publicado en X.

Su antigua primera dama se extendió diciendo: "¿Hemos perdido la capacidad de admirar la atractiva belleza del cuerpo humano? Los artistas a lo largo de la historia han valorado y sido movidos por la figura humana, evocando profundas emociones y asombro."

"Vamos a respetar nuestros cuerpos y mantener la tradicional forma de arte de usar nuestro oficio como un medio potente de expresión personal", concluyó.

Un representante de la antigua primera dama no respondió de inmediato a las consultas sobre qué críticas de los medios se refería Melania Trump o si las fotografías habían recibido recientemente atención.

El próximo libro de memorias de Melania Trump, titulado "Melania", estará en las estanterías en octubre, según Skyhorse Publishing. Su oficina lo describió como "un poderoso y inspirador relato de una mujer que forjó su propio camino, superó dificultades y simbolizó logros personales".

El modelado desnudo de Melania Trump fue puesto en el centro de atención durante la campaña de 2016, cuando el New York Post publicó una serie de fotos desnudas -creídas haber sido tomadas en 1995 y publicadas en una revista francesa para hombres que ya no existe- que no habían estado antes en línea. El titular de la revista fue "The Ogle Office".

En ese momento, Donald Trump le dijo al periódico que las fotos habían sido tomadas para una revista europea antes de que se conocieran, y que "fotografías así son muy comunes y fashionables".

Una portada de 2000 de la revista británica GQ, que mostraba a Melania Trump fotografiada desnuda en el avión de Trump, también reapareció durante esa campaña. Un año después de su publicación, la antigua primera dama obtuvo la residencia legal en Estados Unidos, obteniendo un green card a través del programa EB-1, según informó The Washington Post.

El antiguo presidente y la antigua primera dama se casaron en 2005. Donald Trump tuvo dos matrimonios anteriores con modelos: Ivana Zelničková y Marla Maples. Sus numerosos negocios también incluyeron una agencia de modelos llamada Trump Model Management; dejó de operar poco después de que asumiera el cargo en 2017.

Melania Trump ha mantenido un perfil bajo durante la campaña presidencial de 2024 de su esposo, haciendo solo unas pocas apariciones públicas desde que el antiguo presidente anunció su candidatura a la Casa Blanca en noviembre de 2022: el acto de lanzamiento de su campaña en su casa de Mar-a-Lago, una breve aparición cuando lo acompañó a votar en las primarias de Florida y su asistencia a la Convención Nacional Republicana en Milwaukee este verano.

En julio, publicó un comunicado después del intento de asesinato de su esposo en un mitin de Pennsylvania, agradeciendo a los agentes del Servicio Secreto y a los oficiales de ley y orden por proteger al antiguo presidente y expresando preocupación por sus "compatriotas estadounidenses" después del tiroteo.

