Melania Trump expresa su apoyo a las libertades del aborto en un video reciente, posicionándose en contraste con las opiniones de su esposo.

La autonomía personal es algo que defiendo firmemente. No hay lugar para el debate cuando se trata de esta libertad inherente con la que nacen las mujeres: la autonomía personal. "Mi cuerpo, mi elección", como expresó la anterior primera dama en un video publicado en X.

Su postura sobre el derecho al aborto contrasta con las opiniones de su esposo, que se acercan al Día de las Elecciones. Donald Trump a menudo se enorgullece de la anulación de Roe v. Wade, una decisión que eliminó las protecciones federales para el aborto y trajo restricciones rigurosas al procedimiento en estados principalmente liderados por republicanos. El antiguo jefe de estado ha declarado, sin embargo, que vetaría una prohibición nacional del aborto si fuera elegido nuevamente, afirmado que la cuestión debería ser manejada por los estados individuales.

CNN se comunicó con la campaña de Trump para obtener un comentario sobre el último video de la anterior primera dama.

La anterior primera dama ha mantenido un perfil bajo durante la tercera campaña presidencial de su esposo, excepto por algunos videos publicados en redes sociales en las últimas semanas para promover su próximo libro. El video que publicó el jueves presentó un enlace para preordenar su libro.

Según The Guardian, la anterior primera dama escribe en su libro: "¿Por qué debería tener alguien más el poder de dictar lo que una mujer hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de una mujer a la autodeterminación, a su propia vida, le empodera para terminating her pregnancy if she so chooses."

Mientras tanto, el antiguo presidente ha sido ambiguo sobre los derechos del aborto durante su campaña, a menudo encontrándose en posiciones difíciles mientras navega por esta cuestión controvertida en la era post-Roe. Recientemente expresó que no apoyaría una medida de balotaje para ampliar el acceso al aborto en su estado natal de Florida, un día después de sugerir que podría hacerlo. También se ha retratado a sí mismo como "protector" de las mujeres, afirmado que las mujeres americanas no estarán "preocupadas por el aborto" si es elegido.

Aunque el antiguo presidente ha destacado su elección de tres jueces conservadores de la Corte Suprema de EE. UU. que apoyaron el vuelco de Roe, ha reconocido públicamente que la cuestión no ha sido exitosa para los republicanos que abogan por prohibiciones restrictivas y ha enfatizado su apoyo a las excepciones en casos de violación, incesto y cuando la vida de la mujer está en riesgo.

Mientras tanto, la Vicepresidenta Kamala Harris y otros demócratas han reforzado su compromiso de "elevar el aborto" como una cuestión principal para las mujeres en estados clave, destacando las restricciones a nivel estatal instituidas, en parte, por las selecciones judiciales de Trump. Harris ha ganado una ventaja en el tema, lo que ha contribuido a su liderazgo entre las votantes mujeres a nivel nacional y en los estados clave.

"Desafortunadamente para las mujeres en todo Estados Unidos, el esposo de la Sra. Trump sostiene una opinión claramente diferente y es la razón por la cual más de una tercera parte de las mujeres americanas reside bajo una prohibición de aborto de Trump que pone en peligro su bienestar, su libertad y sus vidas", dijo la portavoz de la campaña de Harris, Sarafina Chitika, en un comunicado a CNN el jueves.

Melania Trump no es la primera ex primera dama republicana en expresar su apoyo a los derechos del aborto. Laura Bush, la esposa del antiguo presidente George W. Bush, dijo antes de la inauguración de su esposo que "Roe v. Wade" no debería ser revocado. Más tarde, apoyó mantener el aborto legal en una entrevista con CNN en 2010 después de que su esposo dejara el cargo. Su suegra, Barbara Bush, la esposa del antiguo presidente George H.W. Bush, se opuso públicamente a incluir el aborto en la plataforma republicana de 1992, stating that it was a "personal matter".

