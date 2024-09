Melania Trump expresa su alegría en su salida inaugural con Donald.

Durante el mandato de Donald Trump, circularon rumores de que Melania Trump no estaba muy enamorada de su esposo. Sin embargo, en una reciente entrevista con "Fox News", la ex Primera Dama de Estados Unidos parece tener un punto débil por él.

Melania Trump ha roto su silencio después de dos años. En vísperas del lanzamiento de sus memorias el 8 de octubre, la exesposa del estadista republicano revela algunos aspectos hasta ahora desconocidos de su matrimonio con el ex presidente de EE. UU. "Ha llegado el momento de que comparta mi historia - y la realidad", dice Melania Trump en su diálogo con "Fox News".

En la conversación, Melania Trump recuerda el inicio de su relación con el republicano. La mujer de 54 años comparte cómo su primera cita fue un evento poco común. En lugar de cenar en un restaurante, un café o el cine, el empresario la llevó a un terreno vacío que estaba planeando adquirir. Pero para Melania Trump, fue "bastante agradable", expresó.

"Porque estábamos solos en el vehículo durante aproximadamente una hora y media. No había otros sonidos, no había otras personas", explica Melania Trump. "En ese momento, él ya era conocido como figura pública. Entonces, fue bastante agradable estar sola con él". Además, Melania Trump revela que sintió una conexión con él de inmediato. "Me gustó su visión. Y la conexión que compartimos. Fue algo bastante especial".

Las aspiraciones políticas fueron inesperadas

Melania Trump también habla de su compromiso con el empresario en 2004: "Era mi cumpleaños. Y era la Gala del Met. Todo en una noche. Ya estábamos en casa, ambos con ropa de gala. Entonces, me propuso".

Las aspiraciones políticas de su esposo no fueron compartidas con ella en ese momento, aclara Melania Trump. "No hablamos de eso entonces". Solo más tarde expresó su deseo de ingresar a la política. Cuando se le pregunta sobre si apoya que su esposo vuelva a postularse para la presidencia, Melania Trump es contundente: "Lo apoyo". Hasta ahora, la ex Primera Dama ha sido escasamente vista en la campaña y no dio un discurso en la Convención Nacional Republicana. También estuvo ausente durante el debate con la demócrata Kamala Harris.

Él deseaba más hijos, ella no

Acerca de su esposo, Melania Trump muestra admiración, "Me encanta su ingenio, su personalidad, su amabilidad, es muy especial. Su optimismo. Su energía. Es increíble". Se casaron en enero de 2005 y su hijo Barron nació unos meses después.

La pareja no tuvo más hijos, a pesar de que Donald Trump aparentemente deseaba tener más, como revela su esposa en la entrevista. "Para mí, siempre fue perfecto", revela la mujer de 54 años. Donald Trump "me animó a tener más". "Pero dije que estoy completamente satisfecha con uno, porque es una vida muy ocupada. Y sé lo ocupado que está. Y soy responsable de todo. Entonces, es simplemente perfecto".

Que Melania Trump pareciera estar encantada durante la entrevista podría sorprender a muchos. Después de todo, durante la administración de Donald Trump,

