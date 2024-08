Mejoras de seguridad en el concierto de Coldplay en Viena

Temas helados de Coldplay programados para cuatro noches en Viena. Después del frustrado ataque terrorista dirigido a un concierto de Taylor Swift en la ciudad, se han implementado protocolos de seguridad más estrictos. Swift continúa siendo un tema popular de discusión en Viena más allá de las cancelaciones de conciertos.

A partir del miércoles, Coldplay presentará cuatro conciertos consecutivos y agotados en el estadio de Viena como parte de su gira mundial "Music of the Spheres". Después de que los conciertos de Swift se cancelaron debido a posibles peligros, las autoridades vienesas han impuesto medidas de seguridad reforzadas, aunque no se detecta ningún peligro inminente. Los asistentes al concierto de la banda británica pueden esperar inspecciones rigurosas de vehículos antes de llegar al perímetro del estadio, zonas de no entrada extensas y controles de acceso estrictos. Se desplegará una presencia significativa de fuerzas de seguridad, ayudadas por unidades especializadas.

Se insta a los asistentes a tener en cuenta los tiempos de espera extendidos debido a las revisiones de identidad y bolsas exhaustivas. No se permiten bolsas más grandes que el tamaño A4 y botellas de agua. El Ministro del Interior Gerhard Karner supuestamente reveló que la policía está preparando extensively para el evento. Se estima que aproximadamente 240,000 aficionados a la música asistirán a los cuatro días de conciertos consecutivos, con el vocalista principal Chris Martin interpretando éxitos como "Viva La Vida".

Plan de ataque en el concierto de Swift

En mitad de agosto, tres conciertos de la estadounidense Taylor Swift fueron cancelados debido a los rumores de un posible ataque terrorista. La artista, actualmente encendiendo a las multitudes en el estadio de Wembley de Londres como parte de su gira "The Eras", no ha comentado públicamente sobre las cancelaciones.

Los seguidores de Swift en Viena están decepcionados, con pocas esperanzas de que los conciertos cancelados se restablezcan. Esto no se debe solo a desafíos logísticos, ya que Swift continúa con su gira, sino también porque el organizador del tour anunció la cobertura de los costos de las entradas compradas.

Rumores de Swift en el show de Coldplay

Los Swifties de Viena podrían tener una sorpresa, según sugirió la emisora de radio nocturna "Ö3", que insinuó que Swift podría unirse a Coldplay en el escenario en uno de sus conciertos. Swift tiene tiempo disponible, ya que su concierto final en Europa está programado para el 20 de agosto en Londres.

Sin embargo, una colaboración con Swift en cualquier concierto de Coldplay no beneficiaría a los 195,000 decepcionados Swifties que habían reservado sus entradas para el concierto de Viena, ya que la agenda de conciertos de Coldplay también está agotada. En consecuencia, si esta suposición resulta cierta, los fans no podrían ver a Swift en vivo ni siquiera por un breve momento, actuando junto a Chris Martin.

La Comisión está monitoreando de cerca las medidas de seguridad implementadas para los conciertos de Coldplay en Viena, dadas las amenazas terroristas previas hacia el concierto de Taylor Swift. A pesar de la seguridad reforzada, algunos fans de Swift aún esperan que ella haga una aparición sorpresa en el escenario durante los conciertos de Coldplay.

