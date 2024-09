Mejorar la productividad mediante una gestión eficaz del tiempo: Descubrir estrategias útiles

Es curioso cómo las tardes se oscurecen antes en estos días y la llovizna constante parece no tener fin. El otoño y el invierno pueden definitivamente proyectar una sombra sombría sobre nuestro estado de ánimo. ¿Por qué no mimarnos con algo delicioso, pero dónde encontramos el tiempo? El Instituto de Investigación de la Ciencia del Trabajo Aplicado (IFAA) propone tres estrategias:

Realizar actividades al aire libre

Mantener una dieta equilibrada

Disfrutar de experiencias placenteras

Encontrar tiempo libre en medio de una agenda de trabajo ocupada y compromisos personales puede ser un desafío. La clave está en mejorar nuestras habilidades de gestión del tiempo. Aquí hay algunas tácticas para hacer espacio para más tiempo libre.

1. Escribe tus planes semanales

Según el IFAA, escribir cosas en papel hace que tus objetivos sean más tangibles. Al comenzar la semana, haz una lista de lo que es importante en tu vida tanto profesional como personal, junto con una estimación de cuánto tiempo llevará cada tarea. Este proceso adds a layer of certainty to your plans.

2. Aplica la regla del 40:60 para una agenda diaria viable

Si tu lista de tareas es larga y las cosas no salen como planeado, la regla del 40:60 puede salvar el día. Asigna alrededor del 40% de tu tiempo disponible como un margen de seguridad para actividades imprevistas, como llamadas inesperadas, tareas o correos electrónicos.

3. Establece límites y prioriza efectivamente

Hacer todo lo que se nos pide y asumir demasiado probablemente nos llevará a un horario ajustado. Para evitar sentirnos abrumados, establece tus propios límites personales y aprende a declinar amablemente ofertas que no se alinean con tus prioridades. El IFAA sugiere expresar tus necesidades de manera directa y clara.

Otra estrategia de gestión del tiempo, el principio de Kiesel, te ayuda a priorizar efectivamente. Inicialmente, reserva tiempo para tareas importantes. Luego, encaja actividades menos importantes a su alrededor. Visualiza tu tiempo como un cubo. Al colocar una gran piedra primero, seguida de piedrecitas más pequeñas, podrás alojar más elementos que si inviertes el proceso. De manera similar, comenzar con numerosos pequeños

