- Mejor rock de garaje: "Vuelo B741" de King Gizzard

¿Qué pasa cuando mezclas a ZZ Top, a los Beatles y ocho cerdos en un avión? Obtienes un álbum como "Flight b741" de King Gizzard & The Lizard Wizard. Es su 26º álbum, con los seis músicos de Melbourne promediando casi dos álbumes por año durante casi 15 años, satisfaciendo a los fans y dejando espacio para experimentos creativos.

"Nuestros últimos álbumes fueron profundos, amplios y algo intelectuales", dice el líder de King Gizzard, Stu Mackenzie, abarcando géneros desde el trash metal y los paisajes sonoros digitales hasta los modos musicales griegos. Con "Flight b741", la banda se adentra en el terreno del blues, el country y el rock psicodélico.

Entre sofás gastados y humo de cigarrillo

Los diez temas suenan como si King Gizzard & The Lizard Wizard los hubieran grabado durante una sesión de jam euforica en una sala de ensayo llena de sofás gastados y humo de cigarrillo. La guitarra blues clásica alterna con coros psicodélicos y aullidos de armónica primigenia. Una canción como "Daily Blues" puede llegar a los orgullosos 7.42 minutos.

"Es como una fiesta realmente divertida con tus amigos, ¿sabes?" dice Mackenzie, resumiendo perfectamente. En efecto, "Flight b741" se creó en solo dos semanas en el estudio de la banda.

Pasando el micrófono

Aunque el sonido de garage puede parecer una tarea fácil al principio, captarlo profesionalmente requiere creatividad. Mackenzie revela: "No usamos ninguna amplificación de tubos elegante, solo amplificadores de transistores baratos a todo volumen y muy fuertes". También utilizaron un piano desafinado y un National KX-88 de segunda mano, el órgano de batería de garage rock de los 60 y 70.

Para lograr la mezcla de rock garage perfecta, los músicos simplemente se turnaron para cantar en el micrófono durante la grabación. Para los coros de fondo, los seis se reunieron alrededor del dispositivo de grabación. "Queríamos tantos cantantes principales como fuera posible", dice Mackenzie. "Todos trajeron canciones e ideas".

El resultado es un viaje salvaje, sugerido en los títulos de las canciones como "Rats in the Sky", "Le Risque" y "Hog Calling Contest". King Gizzard & The Lizard Wizard parecen haber ganado el "Concurso de Llamada de Cerdos", con ocho cerdos reunidos en un avión de madera en la portada del álbum. Como dice el texto de la canción "Le Risque": "¡Vamos a montar!"

El proceso creativo de "Flight b741" fue como una fiesta animada, con los miembros de la banda turnándose para cantar en un solo micrófono, creando un sonido colectivo que encarna el espíritu del rock garage. Este enfoque poco convencional, junto con el uso de equipos asequibles como amplificadores de transistores y un órgano vintage, da como resultado un álbum que se siente como una reunión otrosmundista y animada.

