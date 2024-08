- Meier emite alertas sobre posibles avances en la tecnología de bate de béisbol

La Ministra de Justicia de Sajonia y coportavoz del Partido Verde Katja Meier expresó su preocupación por el resurgimiento del extremismo de derecha, comparándolo con los "Años del Bate de Béisbol 2.0", en referencia a la época de la década de 1990 posterior a la reunificación, cuando se produjeron intimidación y violencia extremistas de derecha. "Debemos proteger nuestro estado de las amenazas tanto internas como externas", afirmó, mencionando el extremismo de derecha, el crimen organizado y el terrorismo islámico como desafíos significativos. En su opinión, no necesitaba orientación ni titulares sensacionalistas de Friedrich Merz, líder del CDU.

El coportavoz y Ministro de Energía Wolfram Günther destacó que las elecciones eran sobre valores fundamentales. "those who feel positively towards progressive ideas see this place as their home", enfatizó. Destacó la diferencia que el gobierno del Partido Verde haría en el estado.

La portavoz del grupo parlamentario verde Franziska Schubert criticó a Michael Kretschmer, el primer ministro del CDU, como un "primer ministro galopando por el país como los cuatro jinetes del apocalipsis", que parece estar ganando confianza. Prometió un apoyo inquebrantable a Ucrania, expresando que este compromiso duraría tanto como fuera necesario.

