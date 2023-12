Megha Ganne: la joven de 17 años que va al instituto tiene un día inolvidable en el US Women's Open

Cuando eso ocurrió, Megha Ganne era sólo una niña.

Ahora, en 2021, Ganne, una estudiante de secundaria de 17 años, ha logrado la misma hazaña en el Lake Course del Olympic Club, con cuatro golpes bajo par y 67 después de la primera jornada de la edición de 2021 de este gran torneo.

Este campo, conocido por sus calles retorcidas y bordeadas de bosque, sus greenes diminutos y su denso rough, es difícil de recorrer.

Pero Ganne logró equilibrar las implacables condiciones de frío, humedad y niebla y los 6.361 metros de recorrido con unos putts impresionantes, y los birdies consecutivos en los últimos nueve hoyos le permitieron hacerse con el liderato en solitario.

Sin embargo, en el hoyo 18, su golpe de aproximación cayó en un búnker junto al green y Ganne terminó el día con un bogey, compartiendo el liderato con la inglesa Mel Reid.

Este es el primer año que el Lake Course de San Francisco alberga un torneo femenino de primer orden, pero cuenta con un amplio historial de competiciones masculinas de primer nivel, entre las que destacan cinco ediciones del Abierto de Estados Unidos.

Mucho en juego

Ganne, natural de Nueva Jersey, ocupa el tercer puesto en la clasificación Rolex AJGA y el 71º en la World Amateur Golf Rankings (WAGR).

Ha sido cuatro veces finalista en el Campeonato Nacional de Drive, Chip y Putt y compitió en el Augusta National Women's Amateur este mes de abril. En 2019, alcanzó las semifinales del US Women's Amateur en el Old Waverly Golf Club de Mississippi.

En 2020, después de avanzar a match play en el US Women's Amateur, terminó el año con finales entre las cinco primeras en el AJGA Girls' Championship, el Rolex Tournament of Champions y el Dixie Amateur.

En la rueda de prensa posterior, Ganne admitió que su primera impresión del extenso campo la desconcertó un poco.

"Fue un poco aterrador verlo por primera vez, pero hice algunas rondas y gané un poco de confianza", añadió Ganne, que planea asistir a la Universidad de Stanford en 2022.

Tras su ronda, la LPGA tuiteó: "Vaya actuación de la amateur Megha Ganne".

Después de jugar por primera vez el torneo US Open en Charleston en 2019 cuando tenía 15 años, Ganne consiguió quitarse los nervios de encima la segunda vez.

"Creo que la primera vez es estresante para cualquiera y conocer a tus ídolos y estar en el escenario por primera vez", explicó.

"Pero la segunda vez, incluso en los entrenamientos, no estaba tan nerviosa. Sentí que podía venir aquí y simplemente jugar mi juego en lugar de empaparme de todo eso".

Junta en la cima

En un día en el que la mayoría de las jugadoras tuvieron dificultades para superar el par, la inglesa Reid logró cinco birdies y sólo hizo un bogey.

"Sinceramente, no creía que esa puntuación estuviera ahí", dijo Reid. "Tenía un plan de juego bastante bueno. Es probablemente el mejor que he tenido en un torneo".

La número 33 del mundo, que ganó su primer título del LPGA Tour el pasado octubre, también dio crédito a Brooks Koepka, cuatro veces ganador de un major masculino, por sus consejos.

"Me dio algunas cosas que él sigue en un major, así que obviamente agradezco su ayuda", dijo. "Lo que me dijo fue, creo, de un valor incalculable, sinceramente, y me hizo tener un enfoque un poco diferente. Por eso siento que me preparé mejor".

Catherine Lacoste sigue siendo la única amateur que ha ganado el US Women's Open, al hacerse con el trofeo Harton S. Semple en 1967.

Ganne seguirá buscando la victoria el viernes en un grupo junto a la hongkonesa Tiffany Chan y la finlandesa Matilda Castren.

