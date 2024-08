Medvedev indica que el jefe de Telegram advirtió de posibles problemas "mucho tiempo antes".

14:36 Zelensky Sugiere India para Segunda Cumbre de Paz El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha sugerido que India podría hospedar una reunión posterior sobre propuestas de resolución de paz. Zelensky hizo esta propuesta durante una entrevista con periodistas indios, que luego compartió en las redes sociales. También expresó su apoyo a esta idea al primer ministro indio, Narendra Modi. En la actualidad, se están llevando a cabo negociaciones con Arabia Saudita, Catar, Turquía y Suiza para organizar una segunda ronda de conversaciones. Sin embargo, es difícil organizar una conferencia de este tipo en un país que no respaldó el acuerdo final de la reunión anterior. Aunque India participó en la cumbre inicial de junio en Suiza, no aprobó la resolución final.

14:13 El Papa Critica la Prohibición de la Iglesia Ortodoxa Pro-rusa en Ucrania El papa Francisco criticó la prohibición de la Iglesia Ortodoxa pro-rusa en Ucrania. En su plegaria dominical, el Pontífice declaró: "No se debe abolir ninguna iglesia cristiana, directa o indirectamente. No se debe interferir con las iglesias". Las autoridades ucranianas justifican la prohibición debido al apoyo del Patriarcado de Moscú a la invasión rusa. Durante su discurso a decenas de miles de creyentes en la Plaza de San Pedro, el papa Francisco dijo: "No se comete un mal al orar. Si alguien comete un mal contra su pueblo, es responsable. Pero no se le puede responsabilizar por cometer un mal simplemente porque oró".

13:43 "Crimen de Guerra Barbaro" - Ucrania Condena "Ataque Deliberado" contra Hotel de Kramatorsk El Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania condena el ataque ruso a un hotel en Kramatorsk, donde se alojaban periodistas extranjeros. Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Georgiy Tykhyi, anunció en X, "Anoche, otro ataque ruso apocalíptico y deliberado en las zonas residenciales de Kramatorsk hirió a periodistas de los medios extranjeros en un hotel". Tykhyi afirmó además que los ataques sistemáticos a profesionales de los medios de comunicación se han convertido en una táctica habitual de la guerra rusa. "Estos crímenes de guerra bárbaros deben ser condenados y castigados", concluyó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

13:14 Después de los ataques rusos en Sumy: la policía reporta 4 muertos y 13 heridos La milicia rusa atacó Sumy, una región ucraniana, 261 veces en un solo día, según los informes de la policía local. Al menos cuatro personas murieron y 13 resultaron heridas en los ataques en la región norte. Según el periódico ucraniano "Ukrainska Pravda", seis edificios residenciales, 26 casas, una institución educativa, dependencias, vehículos, una tubería de gas y tiendas resultaron dañados. Además, se incendió hierba seca en un área de aproximadamente dos hectáreas.

12:42 Zelensky se Burla de Putin: "Loco Viejo de la Plaza Roja" En el Día de la Independencia de Ucrania, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no solo presentó el drone Palianytsia, sino que también se burló del líder ruso Vladimir Putin, refiriéndose a él como un "loco viejo de la Plaza Roja" debido a su retórica nuclear bombástica. Zelensky declaró: "El hombre de 71 años loco de la Plaza Roja amenaza constantemente a todos con el botón rojo", y "no impuso sus líneas rojas sobre nosotros".

12:14 Ministerio de Energía: Más de 500 Comunidades Ucranianas aún sin Electricidad después de los Ataques Más de 524 comunidades en Ucrania siguen sin electricidad después de los ataques rusos a la infraestructura energética del país, según informó el Ministerio de Energía ucraniano a través de la agencia de noticias estatal Ukrinform. Aunque la situación es difícil, no se han impuesto restricciones de energía a los consumidores. Según el comunicado, los técnicos ya han restaurado la electricidad a más de 7.200 personas. El ministerio anima a los ciudadanos a conservar la electricidad sabiamente y de manera responsable, especialmente por las noches. Debido a los extensos ataques militares rusos a la infraestructura energética de Ucrania, el sistema energético ha sufrido daños significativos y sigue siendo vulnerable a las interrupciones.

11:38 Ucrania: 160 Enfrentamientos con Tropas Rusas a lo largo del Frente en un Día El lado ucraniano registró 160 enfrentamientos con tropas rusas a lo largo del frente de batalla ayer, con los enfrentamientos más intensos en la dirección de Pokrovsk, según el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las fuerzas rusas lanzaron cinco ataques con misiles, seguidos de 95 bombardeos aéreos guiados, además de ataques a posiciones ucranianas, ciudades y pueblos.

10:57 Periodista de Reuters Desaparecido después del Ataque con Cohete en el Hotel de Kramatorsk - Se Realiza Búsqueda en los Escombros Durante la noche, las tropas rusas atacaron un hotel en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk, según informes ucranianos, dejando a un miembro del personal de la agencia de noticias Reuters desaparecido. Dos resultaron heridos. Según el comunicado oficial de la agencia de noticias, un equipo de seis personas de Reuters se alojaba en el Hotel Sapphire cuando tuvo lugar el ataque. El edificio "fue claramente alcanzado por un cohete" el día anterior. "Uno de nuestros colegas sigue desaparecido, mientras que otros dos fueron enviados al hospital para recibir tratamiento". Están colaborando con las autoridades de Kramatorsk para localizar a la persona desaparecida. El gobernador de la región de Donetsk expresó su preocupación por la situación en Telegram, stating that "the Russian forces targeted Kramatorsk," resulting in two journalists' injuries and one disappearance. "Emergency services, police, and rescue teams are immediately dispatched to the scene to clear debris and execute rescue operations." The Russian Ministry of Defense did not provide an immediate comment in response to a request for clarification. "Russian troops reportedly attacked the city of Kramatorsk, likely with an Iskander-M missile," as stated in a statement from the Ukrainian Prosecutor General's Office. The strike occurred at 22:35 local time the previous day.

1:30 PM Actualización: El recuento de empleados de Reuters afectados ha sido revisado a cuatro, según informó el jefe de la administración militar de la región de Donetsk, Vadym Fillaschkin, a través de Telegram.

10:44 AM: Las fuerzas de defensa aérea de Ucrania parecieron hacer un trabajo excepcional anoche, ya que interceptaron y destruyeron ocho de nueve drones Shahed rusos, según informó la agencia de noticias estatal Ukrinform citando al comandante de la Fuerza Aérea, Mykola Oleschuk. No solo se frustró la mayoría de los drones kamikaze, sino también la mayoría de los misiles que lanzaron.

10:20 AM: Varios periodistas occidentales resultaron heridos en un ataque con artillería rusa en la ciudad oriental ucraniana de Kramatorsk durante la noche. El hotel fue el objetivo, lo que resultó en que dos personas heridas fueran rescatadas y una aún esté atrapada bajo los escombros. Esta información fue divulgada por el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin, en Telegram. "Las tres víctimas son periodistas, de Ucrania, EE. UU. y el Reino Unido". El ataque fue sancionado en blogs pro-rusos y se informó que Kramatorsk fue atacado con bombas de caída libre pesadas del tipo FAB-1500. Sin embargo, también se informó que una fábrica de maquinaria y varios objetivos militares fueron alcanzados.

09:54 AM: China criticó las restricciones comerciales impuestas por EE. UU. a varios exportadores de la República Popular. El Ministerio de Comercio en Beijing dijo que las nuevas restricciones obstaculizan el orden comercial global e interfieren en los negocios regulares. China tomará medidas necesarias para proteger los derechos legítimos de sus empresas. Esta respuesta fue en reacción a la decisión del gobierno de EE. UU. del viernes pasado, que colocó a 105 empresas, incluyendo 42 chinas, 63 rusas y 18 de otros países, en una lista de restricciones comerciales. Se acusa a estas empresas de transferir electrónica de EE. UU. al ejército ruso y producir drones para la guerra de Rusia en Ucrania.

09:29 AM: El think tank estadounidense Institute for the Study of War (ISW) aboga por la autorización del amplio uso de misiles de largo alcance en territorio ruso por parte de Ucrania. Aunque las fuerzas aéreas se han retirado más hacia la retaguardia, muchos objetivos militares aún están dentro del alcance de los misiles ATACMS de EE. UU., que Ucrania ya posee, pero debido a las restricciones de EE. UU., no pueden ser utilizados para ataques en territorio ruso. "ISW estima que al menos 250 objetivos militares y paramilitares en Rusia están dentro del alcance de los misiles ATACMS suministrados por EE. UU. a Ucrania", según un reciente análisis del ISW. Sin embargo, solo se permiten ataques que utilizan lanzadores múltiples de cohetes HIMARS y cohetes GLMRS. "Esto permite a Ucrania atacar un máximo de 20 de los 250 objetivos", explica el ISW.

09:06 AM: Según las autoridades de Kyiv, 1190 soldados rusos fueron eliminados o incapacitados en un día. Desde que comenzó la guerra en febrero de 2022, el Ministerio de Defensa de Ucrania informes un total de 607,680 soldados rusos "eliminados". El ministerio también informes que el enemigo ha perdido cinco tanques más (8547 en total) desde el inicio de la invasión rusa. El ejército ucraniano afirma haber contabilizado más de 16,600 vehículos blindados y alrededor de 14,000 drones, ya sea capturados o destruidos por el ejército ruso. Estos números no pueden ser verificados de manera independiente, ya que Moscú continúa manteniendo sus pérdidas en secreto.

08:39 AM: Ucrania informó numerosos lanzamientos de misiles y drones rusos en sus partes norte y este durante la noche. "La mayoría de los misiles fallaron en sus objetivos", informó la fuerza aérea. Rusia utilizó varios tipos de misiles, incluyendo el Iskander-M, Iskander-K y seis misiles guiados. No se divulgó el número de misiles interceptados ni la información sobre los drones destruidos.

08:08 AM: El número de heridos en un ataque con cohetes rusos en el distrito de Slobidsky de la óblast de Kharkiv aumentó a seis, según el alcalde Ihor Terekhov, informado por Ukrinform.

07:32 AM: El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky elogió los nuevos drones de cohetes Palianytsia. El líder ucraniano destacó la importancia de estos drones de cohetes y los desarrollos militares para el país, dada la demora en el apoyo de ciertos socios internacionales. "Hoy, nuestra nueva arma tuvo su primer y exitoso despliegue", dijo, según informó "Kyiv Independent". "Una clase completamente nueva de drone de cohetes ucraniano, Palianytsia".

06:55 AM: Comandante de Azov acusa a Ucrania de intercambio de prisioneros sesgado: No hay fighters de Azov entre los soldados liberados. A pesar de que el regimiento Azov ha estado en cautiverio ruso durante más de dos años, el comandante mencionó su decepción de que ninguno de los fighters de Azov fuera incluido en el intercambio de prisioneros.

06:14 Gobernador: Cinco muertos en ataque aéreo ucraniano en la región fronteriza rusa de Belgorod Cinco personas fallecieron y otras doce, cuatro de ellas de gravedad, resultaron heridas en un ataque aéreo ucraniano en la región fronteriza rusa de Belgorod durante la noche, según informaron las autoridades locales. El gobernador Vyacheslav Gladkov informó que tres menores estaban entre los heridos, dos de los cuales requerían hospitalización. Las fuerzas ucranianas han intensificado sus ataques en territorio ruso, incluyendo una incursión en la región de Kursk vecina a Belgorod a principios de agosto. Belgorod ha sido un objetivo frecuente de ataques aéreos y con drones ucranianos, que se cree son represalias por los ataques que parten del lado ruso.

05:47 Rusia: Civiles muertos en ataque con artillería ucraniana Cinco civiles fallecieron y otros doce resultaron heridos en un ataque con artillería en la ciudad de Rakitnoe en la región suroeste rusa, según anunció el gobernador de la región, Vyacheslav Gladkov, a través del servicio de mensajería Telegram. Aunque no se confirmó de manera independiente, Ucrania aún no ha emitido un comunicado.

04:26 La ciudad de Sumy sufre impactos de cohetes y heridosSe informes que la ciudad de Sumy ha sido alcanzada por cohetes, según las autoridades militares regionales. Se han documentado dos impactos de cohetes, lo que ha resultado en la lesión de siete personas, dos de ellas de gravedad. Rusia inició un ataque contra la infraestructura civil de Sumy el sábado por la noche, según informes.

03:35 Kharkiv: Lanzamiento de ataque con cohetes en dos ciudadesEl gobernador de la región de Kharkiv, Oleh Synyehubov, ha advertido que el ejército ruso ha lanzado ataques con cohetes contra las ciudades de Kharkiv y Chuhuiv. Actualmente, una persona ha resultado herida. Se informa que ha habido una explosión más significativa en Kharkiv, según el alcalde de la ciudad, Ihor Terechov, a través de Telegram. Pide precaución a la población ya que la causa de la explosión sigue sin estar clara.

03:06 Alerta de defensa aérea ucraniana sobre drones de combateSe ha declarado una alerta aérea en las regiones este y sur de Ucrania durante la noche. Las fuerzas aéreas ucranianas han emitido una advertencia, entre otras cosas, sobre un grupo de drones de combate Shahed que se mueven hacia la región sureña de Mykolaiv a través del Mar Negro. Es posible que se produzcan ataques rusos amplificados en las proximidades del Día de la Independencia de Ucrania, que cayó el sábado. Aunque aún no se ha materializado una oleada de asalto significativa.

01:32 Hungría acusa a Bruselas de paralizar suministro de petróleoHungría considera responsable a la Comisión Europea del corte del suministro de petróleo ruso, según el ministro de Asuntos Exteriores Péter Szijjártó. Cree que la negativa de la Comisión Europea a ayudar a garantizar el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia es una indicación de órdenes procedentes de Bruselas a Kiev para perjudicar el suministro de energía de Hungría y Eslovaquia. La Comisión Europea se niega inicialmente a hacer comentarios al respecto. Ucrania incluyó a Lukoil, productor de petróleo ruso, en la lista de sanciones en junio y cerró el oleoducto Druzhba, que atraviesa territorio ucraniano, lo que limita significativamente el acceso al petróleo para países como Hungría y Eslovaquia.

22:12 Tropas rusas hieren a cuatro mujeres en ataque a village en KupyanskLas fuerzas rusas lanzaron un ataque contra el village de Novoosynove en el distrito de Kupyansk de la región de Kharkiv, dejando a cuatro mujeres heridas, según informó Oleh Syniehubov, jefe de la administración militar de la región de Kharkiv. Las fuerzas de ocupación atacaron el village alrededor de las 12:00, lo que resultó en que se incendiara un edificio. Las heridas fueron trasladadas a un centro médico. Las investigaciones sobre las secuelas del ataque aún continúan.

21:03 Ministro de Defensa británico: "Ukraine ha enfrentado consistently a un adversario ruso más fuerte"John Healey, secretario de Estado para la Defensa del Reino Unido, reconoció el Día de la Independencia de Ucrania en un artículo invitado en "European Pravda". "Hace treinta y tres años, Ucrania proclamó su independencia, prometiendo un futuro más brillante y próspero como una democracia autogobernada, libre del control de la Rusia soviética", dijo Healey. Hoy, los ucranianos celebran su Día de la Independencia en medio del conflicto. Representa una lucha existencial para mantener la independencia como nación soberana contra la invasión ilegal y despiadada de Putin. "Ukraine ha enfrentado consistently a un adversario ruso más fuerte", escribió Healey. A pesar de las probabilidades, siguen luchando con un coraje remarkable, tanto sus fuerzas militares como la población civil. Los británicos deben reafirmar su apoyo a sus aliados ucranianos, asegurando que su compromiso

