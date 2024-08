- Medio billón para ayudar a Baywa.

El conglomerado altamente endeudado Baywa, que se tambalea bajo billones de euros en deudas, está siendo apoyado por los bancos acreedores y los principales accionistas con una inyección financiera a corto plazo de más de quinientos millones de euros. Esto es para asegurar que el grupo mixto, que es importante para los agricultores y el suministro de alimentos, especialmente en el sur de Alemania, conserve su liquidez. Según un comunicado de Baywa, el paquete de ayuda tiene varios componentes, principalmente préstamos que suman alrededor de 400 millones de euros. Además, Baywa no tiene que saldar temporalmente ninguna deuda gracias a un acuerdo de standstill con los bancos.

Los principales bancos acreedores están proporcionando un préstamo puente de 272 millones de euros, que vencerá a finales de septiembre y puede ser prorrogado hasta finales de diciembre. Los principales accionistas de Baywa son las empresas de participación de las cooperativas de Baviera y Austria: la Bayerische Raiffeisen Beteiligung (BRB) y la Raiffeisen Agrar Invest (RAIG), que están contribuyendo préstamos de los accionistas de 125 millones de euros. Por otro lado, Baywa está vendiendo su propia participación del 45% en BRB a DZ-Bank y BRB por 120 millones de euros. Además, hay la venta de grano y una participación menor en una empresa por un total de 30 millones de euros a Austria.

"Esto ha generado con éxito una liquidez adicional total de 547 millones de euros y ha asegurado la financiación de BayWa AG al menos hasta el 30 de septiembre de 2024", se indicó en el comunicado.

Baywa, que surgió del movimiento cooperativo y tiene alrededor de 24,000 empleados en todo el mundo, tiene deudas financieras a corto y largo plazo de aproximadamente 5.6 billones de euros. El principal problema es que la carga de intereses de la empresa se ha triplicado de 2021 a 2023, hasta 362 millones de euros, debido al rápido aumento de las tasas de interés. Este año también comenzó de manera costosa: en el primer trimestre alone, Baywa pagó 97 millones de euros en intereses a los bancos. La empresa es el mayor comerciante agrícola de Alemania, con las otras dos áreas de negocio siendo energías renovables y construcción. La débil economía mundial hizo lo suyo y afectó simultáneamente a los tres negocios.

Se está elaborando un plan de reestructuración a largo plazo: la firma de consultoría Roland Berger está trabajando en un informe. Según el anuncio, la junta directiva de Baywa espera lograr un concepto para una reestructuración sostenible y un nuevo arreglo financiero para finales de septiembre. El elemento más grande es un préstamo sindicado con un marco de hasta dos mil millones de euros, que vencerá en septiembre de 2025.

La herencia de la expansión con crédito

Las deudas de la empresa del S-Dax se deben principalmente al mandato del antiguo CEO Klaus Josef Lutz, quien recientemente negó la responsabilidad en una entrevista con el "Süddeutschen Zeitung". El presidente de la Cámara de Industria y Comercio de Baviera ocupó el cargo de CEO de Baywa hasta la primavera de 2023. Bajo la dirección de Lutz, la empresa se transformó en un conglomerado con presencia global, financiado con crédito.

Activo en 50 países

Lutz expandió el nuevo campo de negocio de energías renovables, Baywa r.e., que hoy opera parques solares y eólicos en varios países. Este negocio capital-intensive ahora debe ser "reestructurado", como se indicó en el anuncio. La junta directiva parece no estar planeando separarse por completo del negocio de energías renovables: "Independientemente de esto, Baywa ve oportunidades de crecimiento en los mercados de energías renovables".

El antiguo CEO también expandió significativamente el negocio agrícola. Dado que Baywa ahora está activo en 50 países, una insolvencia levantaría preocupaciones globales sobre el mercado agrícola, cuestionando si y cómo estas filiales y participaciones internacionales pueden continuar con sus operaciones comerciales.

Baywa puede no ser un nombre conocido en todos los hogares, pero sus manzanas sí lo son para muchos.

Por ejemplo, en Nueva Zelanda, Baywa, bajo la dirección de Lutz, se convirtió en el accionista mayoritario del productor de manzanas Turners & Growers (T&G), que opera plantaciones en todos los continentes y vende sus frutas a 60 países. Como resultado, las dos variedades de manzanas de T&G "Envy" y "Jazz" se encuentran con frecuencia en los estantes de los supermercados alemanes.

Inestabilidad en el mercado agrícola

La inestabilidad ya era visible en el mercado agrícola alemán en las regiones con fuerte presencia de Baywa. Muchos agricultores han estado buscando compradores alternativos para su cosecha de grano en las últimas semanas, según informan varios comerciantes agrícolas. Un experto líder estima que la cuota de mercado de Baywa en sus regiones nucleares de Baviera es de alrededor del cuarenta por ciento, aunque no hay números exactos disponibles. Sin embargo, no hay pánico entre los agricultores y algunos observadores incluso habían esperado desplazamientos mayores. No se han informado de impagos o retrasos por parte de Baywa.

Una empresa quasi-indispensable - también para Austria

Sin embargo, que Baywa recibiría ayuda estaba claro desde el principio. La empresa se considera

El antecesor de Pöllinger, Lutz, dejó Baywa varios meses atrás. Pasó directamente del consejo de administración a la presidencia del consejo de supervisión en la primavera de 2023, sin el período de enfriamiento habitual. Sin embargo, unos meses después, surgió una disputa que llevó a Lutz a dimitir de su cargo al frente del consejo de supervisión albeginning of this year.

La Comisión, consciente del papel significativo de Baywa en el sector agrícola y el suministro de alimentos, ha manifestado su interés en monitorear de cerca el plan de reestructuración de la empresa para garantizar la protección de los intereses de los agricultores. Reconociendo las implicaciones globales de las operaciones de Baywa, la Comisión también ha llamado a la colaboración con los organismos reguladores internacionales para abordar los posibles problemas que surjan de las filiales internacionales de Baywa.

Lea también: