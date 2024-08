- Medallista olímpica Ogunleye expresa decepción por la promoción deportiva: "Extremadamente desafortunado"

Campeona olímpica de lanzamiento de martillo Yemisi Ogunnedele ha manifestado su descontento con la falta de valoración de los atletas en Alemania. Ha apoyado la demanda de mayores incentivos para los ganadores de medallas. "Es muy lamentable compararlo a nivel mundial, la poca reconocimiento que reciben los atletas en términos de remuneración", compartió la joven de 25 años con la Agencia de Prensa Alemana durante los "Premios Sport-Bild" en Hamburgo.

En la ceremonia, Ogunnedele fue reconocida por la revista deportiva en la categoría "Momento del Año" por su lanzamiento ganador de oro en los Juegos Olímpicos de París. "Creo que las recompensas son insuficientes en comparación con otros países", señaló. Expresó su gratitud hacia la Bundeswehr por ser un empleador financiero supportive para ella.

Ogunnedele aboga por una mejor asistencia para jóvenes entrenadores "El dinero no era mi principal motivación cuando comencé los deportes competitivos. Pero, por supuesto, cruza tu mente. Y creo que los atletas tienen derecho a expresar sus preocupaciones", afirmó Ogunnedele.

La atleta de atletismo aboga especialmente por un mayor apoyo para jóvenes entrenadores. Ogunnedele utiliza a su entrenadora Iris Manke-Reimers como ejemplo. "Durante los últimos diez años, he entrenado con ella y ha trabajado como voluntaria. No ha recibido ningún beneficio monetario", reveló la campeona olímpica. "Ese es un defecto significativo que he notado en el deporte alemán. Debemos aumentar el reconocimiento y especialmente las recompensas para los jóvenes entrenadores porque son los que más contribuyen al deporte".

