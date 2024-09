- Mecanizado de la manipulación emocional a través de la reminiscencia nostálgica

Aquí hay imágenes que muestran una época que parece despreocupada: turistas en la playa de Rügen, una tienda de esquina, cafeterías animadas en el centro de la ciudad - todas visiblemente envejecidas, presumiblemente tomadas en la década de 1960 o 1970. La leyenda dice, "Ojalá pudiera ser así otra vez". Estas imágenes reciben una gran atención en las plataformas de redes sociales, especialmente en Facebook. La nostalgia parece estar aumentando, especialmente entre los mayores.

Numerosos comentarios reflejan los recuerdos de los usuarios. Memorias de la acogedora cocina de la abuela con una estufa de azulejos, un sabor más dulce de Fanta en la infancia y fewer posesiones materiales pero una mayor felicidad. Parece ser una representación idealizada del pasado que, bajo un escrutinio más cercano, no se parece en nada a la realidad. Para los usuarios, sirve como un viaje de regreso a su propio pasado o adolescencia. Para algunos administradores de páginas que publican estas imágenes, parece ser una empresa. Algunos intentan vender algo, mientras que otros manipulan a los seguidores políticamente con sutiles insinuaciones.

Publicaciones nostálgicas en Facebook: Reminiscencia versus Desprecio por la Sociedad Contemporánea

A simple vista, las páginas pueden parecer inofensivas. Nombres como "Recuerdos antiguos", "Buenos tiempos" o "Las mejores recetas de la abuela". Parecen una cápsula del tiempo del siglo pasado. Escenas de mesas adornadas con manteles de vinilos, albóndigas en platos comunitarios, cabinas telefónicas amarillas junto a la carretera. Pero un examen más detallado de los comentarios de estas publicaciones levanta sospechas. No se trata solo de compartir recuerdos, sino a menudo de una expresión de desprecio hacia la sociedad moderna.

Benjamin Krämer, profesor de ciencias de la comunicación especializado en el uso de los medios y la historia de los medios en la Universidad Ludwig-Maximilians de Múnich (LMU), tiene una comprensión de este fenómeno. En una entrevista con stern, explica: "Hay una distinción que hacer entre sentimentalizar el pasado y extraer conclusiones políticas de él. Pero también se puede explotar este cambio y culpar a la inmigración o a la política social liberal por no tener lo que supuestamente tenías una vez".

Esto es exactly lo que happens in many comment sections of such nostalgia posts. Under an image of a 1970s cityscape, a user writes: "It was safer back then. Everything was still clean and the borders were closed! Today, you don't feel safe going out anymore, with all the invaders." His racist comment received numerous likes. Similar remarks appear under an image of a swimming pool, apparently from the 1980s. "It was safer back then to go to public pools without fear of being assaulted by foreigners." Opiniones abiertamente xenófobas, en contraste con los queridos recuerdos del pasado.

"Para que tales publicaciones sean efectivas, se necesita cierta familiaridad. El terreno debe haber sido allanado en otro lugar. Las interpretaciones deben estar ya establecidas y profundamente arraigadas en el público para que tales declaraciones sean interpretadas de inmediato de cierta manera", explains Krämer.

"Este tipo de comunicación aviva la insatisfacción con la vida actual"

Una táctica que la Nueva Derecha ha estado utilizando durante años: los llamados "mensajes en clave". El mensaje explícito no tiene que ser necesariamente declarado porque todo el mundo es consciente del significado subyacente. Se utilizó con más éxito con la canción "L'amour Toujours" de Gigi D'Agostino, que la extrema derecha adoptó con el eslogan "Alemania para los alemanes, extranjeros fuera". Hoy en día, simplemente la melodía de la canción, sin sus lyrics odiosas, es suficiente para transmitir el mensaje.

Pero ¿por qué funciona este tipo de enfoque con imágenes aparentemente inofensivas y nostálgicas?

Según Krämer, este tipo de comunicación, según Krämer, despierta una insatisfacción con la vida actual. "Especialmente popular entre la Nueva Derecha", dice, "a menudo gira en torno a valores tradicionales de género o familia. Se toman ejemplos históricos del arte y la arquitectura, sugiriendo que alguna vez hubo una edad de oro del Oeste que ahora está en declive".

Sin embargo, por sí solo, esto no genera capital político, cree Krämer. La romanticización del pasado puede avivar un sentimiento de euforia y unidad, pero no inspira realmente la acción política. "Requiere una crisis, una sensación de emergencia, para motivar a la gente a comprometerse políticamente y votar. Debe haber una amenaza percibida".

Y esta percepción de amenaza ha sido creada por la extrema derecha durante años. Sea cual sea el caso de los refugiados, las élites corruptas o las calderas de calor. En esta narrativa, está claro: algunos están intentando quitarle algo al "hombre común" y someterlo.

Pero detrás de estos miedos, Krämer señala una preocupación más profunda: "En última instancia, se trata de reconocimiento. ¿Valen algo la propia vida o la identidad?". Actualmente, partidos como AfD están utilizando estas preguntas de identidad para hacer campaña. Por ejemplo, cuando el líder del estado de Turingia, Björn Höcke, posa en una antigua motocicleta de la RDA con el eslogan "Simson en lugar de bicicleta de carga".

Pero esto no es nuevo, como destaca Krämer: "Puedes encontrar promesas de reconocimiento similares en todas las ideologías políticas. Incluida la antigua política socialdemócrata o socialista. Allá, se trataba de construir una sociedad mejor y proporcionar reconocimiento a la identidad de los trabajadores y su forma de vida".

Muchos recuerdos del pasado a menudo se idealizan a posteriori, apareciendo más radiantes de lo que realmente fueron. Algunos comentarios bajo las publicaciones nostálgicas reflejan este sentimiento. Un individuo mencionó, "Siempre esta nostalgia... No durarías un minuto en este mundo actual. Combustible sin plomo, disciplinas físicas en las escuelas y absolutamente ninguna comodidad. Los recuerdos pueden ser encantadores. La época, sin embargo, definitivamente no lo era".

