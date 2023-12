Me sentía muy débil": Anna Nordqvist revela su lucha contra la salud mental tras una gran victoria

Aunque la pequeña ceremonia fue "especial", Nordqvist dice que está impaciente por "volver a pasar por el altar en Escocia el año que viene", mientras hablaba de su vida dentro y fuera del campo de golf tras proclamarse campeona del Open Femenino en Carnoustie.

Recién conquistado su primer triunfo profesional en casi cuatro años, Nordqvist se mostró reflexiva al hablar de los retos a los que se ha enfrentado en los circuitos femeninos de Estados Unidos y Europa.

Antes de su éxito en Carnoustie, había ganado por última vez en el Campeonato de Evian en 2017, y posteriormente se enfrentó a batallas dentro y fuera del campo durante su estéril carrera.

La golfista sueca cayó fuera de los 50 primeros puestos de la clasificación mundial, terminando entre las 10 primeras solo una vez en los 19 majors en los que había competido.

Las cosas se pusieron tan mal que Nordqvist, de 34 años, llegó a dudar de si volvería a ganar, según admitió tras levantar en alto el trofeo del Open Femenino y recoger el cheque de 870.000 dólares como parte de la mayor bolsa de premios de los grandes campeonatos femeninos de golf.

Y mientras luchaba por mantener la forma -además de superar un brote de mononucleosis- Nordqvist reveló que la "parte más dura" fue perder su "resistencia mental y física".

La mononucleosis es una enfermedad contagiosa cuyos síntomas incluyen fatiga extrema, fiebre, dolor de garganta y dolores de cabeza y cuerpo, entre otros, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

"Creo que el año pasado, durante Covid, por fin tuve algo de tiempo para estar en casa y bajar el ritmo", declaró a los medios en su rueda de prensa tras ganar el Open femenino.

"Mi vida siempre ha ido a 110 millas por hora. Es fantástico tener por fin un poco más de tiempo en casa y no tener que viajar. Creo que era probablemente el descanso que necesitaba hace un par de años y que nunca me había dado.

"Fue duro porque seguí empujando, pero fue duro porque era como si los pies no pararan de resbalar y no tenía esa marcha extra a la que siempre estaba acostumbrado.

"Cuando las cosas se ponían difíciles, siempre podía esforzarme mentalmente, pero nunca tenía nada y me sentía muy débil. Así que me sentí muy bien al poder recuperarme y contar con el apoyo de la gente que me rodeaba".

El más especial

La expresión "irrumpir en escena" es una frase adecuada para describir el comienzo de Nordqvist en la vida del golf.

En apenas su quinta participación en el circuito de la Asociación Profesional Femenina de Golf (LPGA), ganó su primer torneo profesional, que además fue uno de los principales.

Con sólo 22 años, Nordqvist terminó con cuatro golpes de ventaja sobre la segunda clasificada, Lindsey Wright, y ganó el Campeonato de la LPGA de 2009. Ese mismo año fue convocada para la Solheim Cup y ganó el LPGA Tour Championship.

A continuación, fue nombrada Novata del Año en el Ladies European Tour por su rápido ascenso.

Ocho años después, ganó su segundo Major en el Evian Championship de Francia en 2017. Pero dadas las luchas que ha tenido que soportar, Nordqvist dice que su victoria en Carnoustie es su "más especial".

"Solo porque me ha llevado un par de años y he luchado tanto y me he cuestionado si estaba haciendo las cosas bien", dijo en los momentos posteriores a su victoria. "Además, sabiendo como mi caddie, Paul (Cormack), ha estado trabajando tan duro y realmente quería hacerlo por él también".

Su victoria en Carnoustie llegó tras un final desgarrador en el US Women's Open 2016.

Tras terminar empatada en lo alto de la clasificación con Brittany Lang, ambas iniciaron un desempate a tres hoyos.

Sin embargo, en el segundo hoyo, Nordqvist fue penalizada con dos golpes por tocar la arena con su palo en un búnker de la calle, lo que dio el título a Lang.

A pesar de los altibajos que trae consigo el golf, el deporte tiene sus ganchos en Nordqvist.

"Hay algo en el golf que me sigue impulsando. Odio perder, probablemente más de lo que me gusta ganar. Creo que toda la controversia y todos los bajones, y tener a mi caddie y a mi marido ahí empujándome cada día siendo una roca; odio rendirme".

