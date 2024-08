- Me mantengo alejado de situaciones desfavorables.

A pesar de que TSV 1860 Múnich, liderado por el entrenador Argirios Giannikis, ha enfrentado algunos desafíos en la tercera división de la liga de fútbol alemana, sigue sin preocuparse por su estabilidad laboral. Él declaró: "No me enfoco en escenarios negativos". Refiriéndose a sus experiencias anteriores, mencionó: "Hemos estado en situaciones similares, plagados de derrotas, y hemos logrado solucionar la situación de manera efectiva".

Giannikis se unió a los "Leones" en enero, con el equipo en el puesto 15. Su primera derrota bajo su dirección ocurrió en su noveno partido, pero lograron asegurar su lugar en la liga en la penúltima jornada. Esta temporada, 1860 Múnich comenzó con tres derrotas consecutivas.

Según Giannikis, el éxito es simplemente una cuestión de paciencia. Él reconoció que su racha actual no es ideal, ya que no han ganado ningún partido y, por lo tanto, no tienen puntos. Sin embargo, enfatizó que el problema no se debe a una falta de compromiso o errores tácticos.

Él explicó: "No se trata de la formación fundamental; es más sobre la conducta dentro de las posiciones, dentro de la estructura, que es mucho más crucial que la posición en el campo". Él destacó la necesidad de un enfoque más concentrado y assertivo dentro del área penal. Está optimista de que Múnich pronto tomará la iniciativa y dominará el juego.

A pesar del inicio difícil del equipo esta temporada, Giannikis sigue esperanzado sobre el futuro, creyendo que el equipo revertirá su suerte. Con paciencia y un enfoque concentrado, espera que TSV 1860 Múnich se destaque en los partidos venideros.

