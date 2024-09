- "Me colocaban delante mientras lavaba los platos"

En las semifinales, llegó el final del camino para Daniela "Danni" Büchner (46). Falló en el desafío "El conocimiento hace Ahhhhh" y fue eliminada de la serie de verano "Soy una estrella - Duelo de leyendas de la selva" en el día 16 (final el 31 de agosto en RTL+, 1 de septiembre en televisión lineal RTL).

Compartió sus pensamientos sobre su temprana eliminación, su mayor desafío y por qué disfrutó más su estancia en Sudáfrica que en Australia en una entrevista con la agencia de noticias spot on news.

Parecía encajar perfectamente en la selva, pero solo obtuvo el sexto lugar. ¿Cuánto tiempo estuvo molesta por la última prueba?

Daniela Büchner: ¿Qué quieres decir con "solo" sexto lugar? Estuve en el campamento de leyendas de la selva, así que todos ya son ganadores allí. No creo que seis sea un mal lugar en absoluto. Por supuesto, no sabía todo en la prueba, solo estaba un poco dispersa en mis pensamientos. Pero no necesitas ser el primero para ser un ganador. Y creo que manejé bastante bien el show para mí.

Querías demostrar que has cambiado desde tu primera aparición en la selva, ¿cómo de exitosa fuiste en eso?

Büchner: Definitivamente mostré un lado diferente. Tienes que recordar que en 2020 estaba rota. Fue un año después de la muerte de mi esposo Jens. Y ciertamente no era yo entonces. Esta vez, sí era yo.

¿Cómo describirías tu papel en el campamento?

Büchner: Es difícil decir qué papel vi para mí. Solo fui yo y la que vivió todo. Por ejemplo, estaba justo en la delantera con los platos. Era una de las mujeres del campamento. Pero no era la mamá del campamento. Soy mamá en casa.

Hablando de mamá. ¿Cómo fue el reencuentro con tus hijos después de la selva? ¿Cómo manejaron estar sin su mamá?

Büchner: Todo estaba organizado para mis hijos. Siempre que hago un gran formato, todo está organizado hasta el último detalle. Mis hijos lo manejaron muy bien. Tuvieron amigos cercanos para apoyarlos. Pude ir a Sudáfrica tranquilamente. Está claro que tengo una conexión cercana con mis hijos. La primera llamada, creo que duró más de una hora. Lloraron, rieron. Solo fue agradable volver a ver a mis hijos. Amo esos momentos en los que recupero mi teléfono después de uno o dos semanas y puedo ver y escuchar a mis hijos. Eso es la recompensa por todo.

¿El mayor desafío para ti en la selva fue extrañar a tu familia?

Büchner: El mayor desafío siempre es saber que no estoy con mis hijos en ese momento y no sé qué está pasando. Por lo general, estoy bastante segura de que todo está bien, pero por supuesto, cada madre querría estar con sus hijos. Pero al final del día, hago todo por mi familia. Todo tiene que estar claro, y tengo que poder volar con la conciencia tranquila, de lo contrario, no lo haría.

¿Cuál de tus dos apariciones en la selva fue más difícil para ti?

Büchner: Encontré Australia mucho, mucho más desafiante porque estaba emocionalmente y mentalmente ausente, y porque no me sentía bien. Sudáfrica también fue desafiante, pero más hermosa. ¿Quién quiere dormir en la selva? ¿Quién siempre quiere tener tierra bajo las uñas o algo así? ¿Quién quiere tener hambre? ¿Quién quiere estar constantemente cansado? Pero encontré Sudáfrica muy, muy hermosa porque estaba allí con la mente clara, y eso lo hizo más agradable para mí. Y todavía estoy agradecida por esta oportunidad que tuve.

¿Habría hecho algo diferente retrospectivamente con respecto al show?

Buchner: En absoluto! Pensé que estaba bien como era. Y creo que pude mostrar que he encontrado mi equilibrio interno. Por supuesto, hubo situaciones en las que me volví más fuerte o algo así, pero eso es normal. Al fin y al cabo, son todos extraños con los que básicamente estás encerrado.

¿Con quién te llevaste mejor?

Büchner: Resulta que me llevé bien con la mayoría de la gente. Con Giulia Siegel, siempre fue un poco difícil para todos, pero incluso con ella, logré arreglar las cosas al final. Hablamos. No había nadie con quien pensara: "Oh, ahora quiero escapar".

Büchner: Sí, todavía tengo contacto con algunos colegas. Por ejemplo, con Elena Miras, Sarah Knappik, Kader Loth y Thorsten Legat.

Pero Sarah Knappik te llamó una lamebotas en algún momento...

Büchner: Sí, debe haber tenido un mal día. Pero a la mañana siguiente, y eso muestra fuerza, se disculpó y eso fue todo. No soy del tipo que guarda rencor.

Has estado en varios programas. ¿Cuál sigue en tu lista de deseos?

Büchner: Mucha gente piensa que he estado en todos los programas, pero aún hay algunos abiertos. ¿Quién sabe qué sigue? Ahora mismo, estoy disfrutando mi tiempo en casa, y realmente estoy emocionada por nuestro documental "Los Buchners - Caos familiar bajo palmeras" que comienza este otoño en RTLzwei.

A pesar de su temprana eliminación, Daniela Büchner mantuvo una actitud optimista regarding su posición en la competencia, diciendo: "¿Qué quieres decir con 'solo' sexto lugar? Estuve en el campamento de la jungla de las leyendas, así que todos ya son ganadores allí. No creo que seis sea un mal lugar en absoluto". Además, expresó que estaba orgullosa de su desempeño en el programa, stating: "No creo que necesitara llegar en primer lugar para ser una ganadora".

Lea también: