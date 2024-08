Mbappé golpea al Real Madrid en el primer partido para ganar el primer título

Debut Perfecto: Kylian Mbappé Anota su Primer Gol para Real Madrid y Celebró su Primer Trofeo. La Superestrella Francesa Gana sin Problemas la Supercopa contra Atalanta Bergamo y Da un Aperitivo de lo que los Hinchas de Madrid Pueden Esperar.

El debut de Mbappé en Real Madrid fue perfecto: el nuevo superastro ganó su primer título con el club y marcó un gol en el proceso. El fenómeno francés lideró triunfalmente a los gigantes españoles a una victoria de 2:0 sobre los campeones de la Liga Europa Atalanta Bergamo en la Supercopa de Europa, celebrando su triunfo con gran alegría. Para Mbappé, que llegó a Madrid desde el Paris Saint-Germain, fue su primer título internacional importante a nivel de club.

El partido en Varsovia no fue fácil para los campeones de la Liga de Campeones durante mucho tiempo: Bergamo, que había ganado la final de la Liga Europa contra los campeones alemanes Bayer Leverkusen, ofreció una fuerte resistencia a los favoritos españoles. A pesar de la incorporación de Mbappé al ataque de Madrid, el equipo luchó por crear oportunidades de gol hasta la mitad de la segunda mitad.

Sin Toni Kroos, que se había retirado, Federico Valverde (59.) y Mbappé (68.) marcaron los goles ganadores para el equipo de Carlo Ancelotti. Este fue el sexto triunfo de la Supercopa de Europa de Real, lo que los convierte en los ganadores absolutos de la competencia, que anteriormente compartían con Barcelona y Milan.

Bellingham a Mbappé: Gol

Los que esperaban un espectáculo de ataques liderados por Mbappé y las estrellas brasileñas Vinicius Junior y Rodrygo se llevaron una decepción en la primera mitad. Madrid luchó por crear oportunidades, con un disparo de Mbappé bloqueado (15.). Más tarde, Real tuvo suerte de que un centro desviado de Eder Militao (25.) golpeara la barra, mientras que Rodrygo (45.+1) también golpeó la barra en el contraataque.

Mbappé, sin embargo, vio a Thibault Courtois hacer una espectacular parada para evitar el gol de Mario Pasalic (47.). En los momentos clave, Bergamo no fue lo suficientemente preciso, y Real les hizo pagar. Después de ganar el balón muy atrás en el campo de Bergamo, Jude Bellingham puso a Vinicius Junior, whose cross was finished by Federico Valverde. Vinicius Junior falló el segundo gol, pero Juan Musso hizo una gran parada (60.).

Mbappé encontró su posición de anotación y remató con un potente disparo a la esquina superior. En el minuto 83, Mbappé fue sustituido entre aplausos de pie de los hinchas de Real.

A pesar de las dificultades iniciales para crear oportunidades de gol, Mbappé logró encontrar la red con un potente disparo, añadiendo otro gol a su impresionante carrera como futbolista. La victoria en la Supercopa contra Atalanta marcó un hito importante en la carrera de Mbappé con Real Madrid, mostrando su potencial y habilidad en el campo de fútbol.

