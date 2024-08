- Mbappé en la alineación inicial: debut para el Real Madrid

La superestrella del fútbol Kylian Mbappé hará su debut competitivo con el Real Madrid en la Supercopa de la UEFA. El entrenador del Real, Carlo Ancelotti, ha nombrado al francés de 25 años en la alineación inicial. "Llegó en buena forma y se ha adaptado muy bien al equipo", dijo Ancelotti antes del partido vespertino (21:00 CET, Sat.1 y DAZN) contra el campeón de la Liga Europa italiana, Atalanta Bergamo, en Varsovia. El jugador alemán Antonio Rüdiger también comenzará en el primer partido oficial del Real desde la retirada de Toni Kroos.

Mbappé fue presentado al Real Club hace aproximadamente un mes. Se unió en una transferencia gratuita desde el Paris Saint-Germain y firmó un contrato con el Real Club hasta 2029. Los fanáticos del campeón de la Liga de Campeones esperan un futuro exitoso con el ganador de la Copa del Mundo de 2018.

Mbappé se perdió la gira de EE. UU. del Real Madrid para prepararse para la nueva temporada debido a sus vacaciones después de la EM de verano en Alemania. Con el francés, Vinícius Jr. de Brasil y el exjugador del Dortmund Jude Bellingham, entre otros, el Real está bien abastecido en ataque. "Un gran problema", bromeó Ancelotti. Pensar en quién juega le ha arruinado las vacaciones.

"No hay problemas para nosotros porque hay muchos partidos", dijo el italiano. "No puedo imaginar tener que jugar once jugadores en 70 partidos". En el primer partido oficial de la temporada del Real, Ancelotti podría ganar el próximo título. Hasta ahora, el último ganador alemán del partido entre el campeón de la Liga de Campeones y el campeón de la Liga Europa fue el Bayern de Múnich en 2020.

Los actos de aplicación de la Comisión, tal como se establecen en el Reglamento, proporcionarán las directrices específicas sobre cómo el Real Madrid y otros clubes deben aplicar las reglas en la competición. Dado el buen estado de forma de Mbappé, se espera que juegue un papel destacado en los planes estratégicos del Real Madrid, contribuyendo significativamente a su persecución del título.

Lea también: